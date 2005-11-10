Anthony Oyono, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria del suo Frosinone sul Parma. Queste le sue parole: "Per me era fondamentale vincere per tanti motivi, e l’abbiamo fatto. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare: nel primo tempo siamo rimasti concentrati e consapevoli, all’intervallo eravamo tranquilli e sapevamo che avremmo potuto fare gol e vincere”.

Stai facendo un campionato eccezionale, come vivi questo momento?

“Io punto solo sul risultato della squadra, quando la squadra va bene tutto è più facile. Io sono contento di quello che faccio, sia come squadra che personalmente non pensavo andasse così bene. Mi dispiace di non fare più gol o assist, è l’unica cosa che mi piacerebbe. Ci ho provato oggi, ho fatto tre o quattro tiri e 10 cross, ma non è arrivato”.

Magari proprio contro l’Inter sabato prossimo?

“Sarebbe il top. Ora pensiamo a riposare e già da lunedì ci penseremo”.

Vi aspettavate l’impatto di Bobcek?

“Gli abbiamo firmato il pallone, non ci aspettavamo tre gol. Ci serviva, c’erano delle assenze e lui ha risposto. Nel primo tempo era difficile ma lui è rimasto concentrato, noi chiediamo questo a un attaccante. Alla fine ha fatto tre gol, sono contento per lui”.

Oggi c’era Mancini in tribuna, quanto è bello far parte di un gruppo con tanti italiani che portano un ct allo stadio?

“Purtroppo non mi può più chiamare, però sono contento che sia venuto. Abbiamo tanti giocatori che possono essere chiamati, penso a Calò, Calvani o Monterisi. Io ci gioco da un anno e mezzo, spero che anche lui abbia visto quello che io credo”.