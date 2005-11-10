Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche del momento del Milan di Ruben Amorim, dicendo poi anche due parole su Goncalo Ramos: "Le ultime partite il Milan le ha giocate con grande coraggio, anche se in Europa League sono andati sotto di due gol. Si vede che c'è entusiasmo, Amorim sta facendo un bel lavoro, i risultati arrivano. Il Milan è in un buon momento adesso.

Cosa pensa di Cardinale?

"Il Milan mi invita sempre, devo solo trovare il tempo. Vedo Cardinale sempre più presente al fianco della squadra, anche al centro sportivo. Un bel segno per i tifosi e per la società".

Goncalo Ramos sta trovando difficoltà. Cosa può consigliargli?

"Lui ha una sua strada, la cosa migliore quando giochi in una squadra come il Milan è avere pazienza, essere serio e positivo, credere nel progetto e prepararsi bene per le partite. Ha le qualità per giocare al Milan".