Cesc Fabregas si prepara ad affrontare la Juventus insieme al suo Como. L'allenatore spagnolo nel corso della conferenza stampa di oggi ha risposto anche a una domanda sul dualismo in porta fra Sanchez e Butez. Ecco di seguito le sue parole:

La risposta di Fabregas

L'alternanza di Butez-Sanchez? Siete migliorati come difesa.

"Per me la migliore difesa è la Juventus, lo dicono i dati. Noi abbiamo concesso un po' di più dell'anno scorso, però proviamo sempre a migliorare e provare a fare passi avanti. Sui portieri è difficile risponderti, per me non è strano. C'è competizione e fa alzare il livello di uno o dell'altro. Li farà crescere. Anche a Robert Sanchez non è mai successo, me l'ha detto e l'anno scorso Butez giocava sempre. In futuro li farà crescere, mentalmente. Abbiamo due grandissimi portieri, abbiamo 26 punti. Sono molto contento di questa competizione. Di Jean non devo parlare, è una sicurezza per noi. I due terzini si giocano il posto, anche per i portieri vale lo stesso. Si deve gestire in un'altra maniera, il portiere è una posizione particolare. Capisco che normalmente il secondo-terzo portiere non gioca mai, ma sta cambiando anche questo. Sono contentissimo di Butez, non ha fatto niente per giocare meno. Alla fine della stagione scorsa è arrivato stanco. Ha giocato tantissimo. Adesso chi gioca è chi sta più fresco".

Un parere su Smolcic e altri "operai" del Como?

"Tutti sono importanti. C'è spazio per tutti, abbiamo usato tutti i giocatori disponibili. Per il resto la squadra è umile, con ragazzi che vogliono diventare grandi giocatori. Abbiamo un piano chiaro e giusto per loro. Tutti questi giocatori per me sono 'operai'. Sono sempre disponibili, ascoltano. Poi magari bisogna tirare le orecchie in un modo o nell'altro ad alcuni. Magari una grande squadra non ha bisogno di fare questo ma sappiamo di dover gestire altre dinamiche. Speriamo di poter fare un gran lavoro".

Recupera qualcuno?

"Ovviamente la Juve è molto forte, ti possono fare male in tanti modi. Dobbiamo essere attenti a gestire dinamiche importanti durante le gare. Tornano Diao, Caqueret e Addai. Chi è più indietro è Addai. Sono molto contento di avere più giocatori a disposizione".