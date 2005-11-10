Dopo la vittoria ad Ancona contro la Romania e la sconfitta a Fano contro l’Ucraina, l'Italia Under 19 fa 0-0 contro l'Israele e blinda il secondo posto nel girone dietro proprio gli ucraini: ora la testa dei ragazzi di Favo va tutta alla terza e decisiva fase di qualificazione all’Europeo. A Fermo, in un campo in condizione molto difficili che ha reso molto difficile il palleggio alla formazione azzurra, spesso schiacciata nella propria metàcampo dall'intraprendenza degli israeliani, che nel primo tempo in particolare concludono diverse volte verso la porta difesa da Anelli.

Migliore la ripresa degli azzurrini, che vanno vicini al gol con un destro a giro di Steffanoni prima di un finale di gara molto spezzettato: proprio il centrocampista del Monza è protagonista di uno sfortunato scontro aereo col compagno Elimoghale, che ha la peggio ed è costretto uscire per una profonda ferita sulla fronte. Steffanoni continua invece la partita col classico turbante, mentre poco dopo anche Anelli è costretto a ricorrere alle cure mediche per uno scontro con un attaccante avversario. Neanche l'ingresso di Lontani e Wiafe sblocca la sfida, che termina 0-0.