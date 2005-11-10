Caressa: "Il povero Ramos fa la guerra ma non gli arriva mai un pallone"

A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha parlato del momento di Gonçalo Ramos, a secco in Serie A ma decisivo contro il Genoa con un bell'assist a Pulisic: "Il povero Gonçalo fa la guerra ma non gli arriva mai un pallone. Combatte quasi come un centrocampista".

Così Amorim ha parlato della gestione nella metacampo avversaria: "Controlliamo la palla lontano dall'area avversaria. Questo è un punto chiave anche affinché Goncalo Ramos abbia occasioni più limpide. Non è chiaramente colpa di Goncalo. Pulisic è lontano dall'area. Gonçalo è lontano dall'area. Tutti questi giocatori giocano lontani dall'area, quindi posso dire che siamo ancora lontani dal prodotto finale, perché stiamo ancora lavorando sulla buona progressione, ma poi nell'ultimo terzo di campo sprechiamo molto tempo lì con la palla".