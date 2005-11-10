Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

INTER, CALHANOGLU PUÒ RINNOVARE. LAVORI IN CORSO PER IL NUOVO ACCORDO CON THURAM. CISSE RIMANE AL MILAN, RIFIUTATE DUE PROPOSTE. COMO, IDEA MALO GUSTO CON I BUONI RAPPORTI INSIEME AL CHELSEA. JUVENTUS, NON BASTANO GLI ATTACCANTI CHE HA SPALLETTI: PENSIERO FISSO CON SORLOTH. TUTTI GLI OBIETTIVI DEL NAPOLI PER RIPARTIRE A GENNAIO, ALLEGRI HA UNA PRIORITÀ. ROMA, ENDRICK CHIODO FISSO E SPUNTA BALDE COME IDEA DEL MERCATO INVERNALE.



Il tema del rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu è tornato improvvisamente d'attualità in casa Inter, la volontà comune è quella di proseguire insieme e tentare di chiudere l'accordo al più presto, persino entro Natale se si incastreranno tutti i tasselli. Si tratta di un segnale distensivo fondamentale dopo un periodo turbolento iniziato ad agosto: durante la tournée australiana, infatti, il centrocampista turco aveva manifestato qualche perplessità sulla mancanza di contatti per il prolungamento e il timore di non essere più considerato centrale nelle strategie del club, pur ribadendo il forte legame con Milano, l'Inter e i tifosi e forte della fiducia incondizionata del tecnico Cristian Chivu. Ritrovata la serenità ed eseguito il primo passo con la riapertura del dialogo, il vero nodo resta tuttavia di natura economica. Attualmente legato ai nerazzurri fino al 2027 a circa 6,5 milioni netti a stagione, Calhanoglu punta a un nuovo biennale con un ingaggio da top player; dal canto suo, la società mira a ridurre la quota fissa degli stipendi tenendo conto dell'età e dei recenti guai fisici del classe '94. La trattativa rimane dunque aperta e richiederà la giusta intesa tra le parti per arrivare alla fumata bianca.

In casa Inter si lavora per blindare Marcus Thuram: il club nerazzurro ha infatti avviato i primi contatti per prolungare l'accordo con l'attaccante francese, attualmente in scadenza nel 2028, con l'obiettivo di estenderlo fino al 2031. La trattativa si preannuncia tuttavia in salita per motivi economici: la società guidata in panchina da Cristian Chivu vorrebbe proporre una ristrutturazione dell'ingaggio basata su una quota fissa da 4,5-5 milioni di euro integrata da premi e benefit, a fronte dello stipendio attuale da 6,5 milioni che con i bonus sfiora gli 8 milioni a stagione. Una formula che per ora non convince la punta, decisa a non ridimensionare le proprie condizioni contrattuali pur ribadendo la priorità assoluta di vestire la maglia dell'Inter, pur in presenza dei fari puntati da diversi club esteri per l'estate. La forte spinta dei dirigenti verso il rinnovo è legata a doppio filo al rendimento sul campo: dall'infortunio di Lautaro Martinez, Thuram si è preso il peso dell'attacco collezionando quattro gol e due assist in sei gare di campionato, confermandosi elemento imprescindibile nello scacchiere tattico nerazzurro.

Alphadjo Cisse non ha nascosto l'entusiasmo per il suo travolgente inizio di stagione con la maglia del Milan: l'attaccante rossonero ha confidato come la tripletta messa a segno in Europa League sia stata la conferma di poter stare a questi livelli, vivendola non come un punto d'arrivo ma come una promessa mantenuta al bambino che era, consapevole dei propri mezzi e molto esigente con se stesso nonostante il recente lungo infortunio e la giovane età. Una fiducia ricambiata appieno dalla società di via Aldo Rossi che, a pochi mesi dall'arrivo del giocatore, è già al lavoro con i suoi agenti per blindarlo e respingere le sirene di mercato, in particolare quelle del Brighton che sta bussando alla porta con offerte milionarie: l'obiettivo del Milan è infatti quello di adeguare le condizioni contrattuali di Cisse, portando l'ingaggio attuale da circa 800 mila euro al doppio e prolungando la scadenza oltre l'attuale termine del 30 giugno 2030.

Il Como potrebbe inserirsi nella corsa per Malo Gusto: il club lariano, rivelazione della Champions League, avrebbe messo nel mirino il terzino destro classe 2003 del Chelsea, il quale sarebbe pronto a valutare un cambio di scenario nella prossima finestra di mercato pur di trovare più spazio in prima squadra e difendere il proprio ruolo centrale in ottica nazionale francese. Dal canto loro, i Blues non avrebbero chiuso la porta a un addio già a gennaio, complice una discontinuità testimoniata dalle zero presenze da titolare nelle ultime sei uscite di Premier League per l'ex Lione, arrivato a Londra nel 2023. Per accaparrarsi il talento transalpino, apprezzato per giovane età, spinta sulla fascia e ampi margini di crescita, il Como dovrà tuttavia superare la agguerrita concorrenza internazionale di Atletico Madrid, Milan e Lipsia, pronte a scatenare un'asta qualora i dirigenti inglesi aprano definitivamente alla cessione a titolo definitivo o in prestito.

La Juventus continua a valutare opzioni per il mercato di riparazione di gennaio ed è pronta a tornare alla carica per Alexander Sorloth: nonostante i lievi segnali di crescita mostrati da Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, i bianconeri intendono regalare al tecnico Luciano Spalletti una punta forte fisicamente e abile ad attaccare la profondità, riallacciando i contatti per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid già concretamente seguito a giugno con un viaggio in Norvegia del direttore sportivo Marco Ottolini. Pur apprezzato da Diego Simeone dopo aver superato i guai fisici di inizio stagione, l'attaccante ex Lipsia non è considerato intoccabile dai Colchoneros e vorrebbe maggior spazio; forte degli ottimi rapporti tra i club - e con la posizione di Jonathan David, attualmente a Madrid in prestito dalla Juve, che potrebbe incidere nelle dinamiche -, la società torinese mantiene attiva la pista, pur monitorando profili alternativi come Gianluca Scamacca, Mateo Retegui e Folarin Balogun, quest'ultimo già proposto in estate da Jorge Mendes.

Il Napoli ha già iniziato a pianificare le strategie per la sessione invernale di calciomercato: la dirigenza azzurra è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri quattro rinforzi mirati - nello specifico un centravanti, un esterno d'attacco e due centrocampisti -, un piano che potrebbe essere accompagnato anche da alcune uscite per ridisegnare l'organico in vista della seconda parte di stagione. Per l'attacco il profilo in cima alle preferenze è quello del ventunenne Gustavo Varela, protagonista di un avvio di campionato straordinario con la maglia del Monza che lo vede guidare la classifica marcatori di Serie A con nove reti (undici totali in stagione) ed essere premiato con la chiamata della nazionale portoghese, mentre sull'esterno resta vivo l'interesse per il ventiduenne Jamie Bynoe-Gittens, in uscita dal Chelsea e gradito anche per questioni di lista. Infine, per il reparto mediano i fari sono puntati sul giovane talento del Sassuolo Darryl Bakola, che compirà 19 anni a fine novembre, ma il vero sogno e priorità assoluta rimane Mamadou Coulibaly, classe 2004 del Monaco, per il quale tuttavia la valutazione di circa 40 milioni di euro pretesa dai francesi rende la trattativa assai complessa pur senza scoraggiare i dirigenti partenopei.

Il futuro di Endrick al Real Madrid si trova a un bivio in vista della sessione invernale di calciomercato: il ventenne, attaccante brasiliano, sta valutando seriamente di lasciare i blancos a gennaio per ritrovare continuità ed evitare di rallentare la propria crescita. Nonostante l'ottimo rapporto con José Mourinho, che in estate ne aveva bloccato il trasferimento alla Roma, la punta ha collezionato soltanto 140 minuti spalmati su 7 presenze, ripercorrendo l'inizio della scorsa stagione prima che il prestito al Lione gli permettesse di esplodere con 8 gol e 7 assist in 21 gare e conquistare la chiamata al Mondiale con la Seleçao del CT Carlo Ancelotti. Sulle sue tracce resta vigile la Roma, ma la concorrenza più agguerrita è quella dello Sporting guidato proprio da Paulo Fonseca, il tecnico che lo aveva valorizzato in Francia e che saprebbe offrirgli garanzie d'impiego, la vetrina della Champions League e un ambientamento facilitato dalla lingua; dal canto suo, la dirigenza del Real Madrid non intende ostacolare la partenza per tutelare un investimento superiore agli 80 milioni ed evitare svalutazioni, mentre dal ritiro del Brasile lo stesso Endrick ha ribadito con maturo affetto la propria priorità, dichiarando di apprezzare la vicinanza umana di Mourinho ma di voler solo giocare e dare un reale impulso alla propria carriera.

In casa Roma l'avvio di campionato ha certificato ambizioni da scudetto: dopo undici giornate la squadra ha dimostrato di avere i numeri per lottare fino in fondo e la finestra invernale di calciomercato rappresenta l'occasione perfetta per puntellare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini con un paio di innesti di spessore. Tra i profili finiti nel mirino del direttore sportivo Tony D’Amico c'è Alejandro Balde, esterno sinistro classe 2003 in forza al Barcellona; il club catalano potrebbe aprire alla cessione già a gennaio per fare cassa e investire su un difensore centrale, vera priorità del tecnico Hansi Flick. Incassato il pieno gradimento di Gasperini, lo scoglio principale per i giallorossi rimane la formula dell'operazione - con l'ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League -, resa complessa da un'alta valutazione del cartellino e da un ingaggio di rilievo. A complicare ulteriormente i piani della Roma c'è poi l'affollata concorrenza internazionale scatenata dall'apertura dei blaugrana: in Premier League si muovono Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham, in Ligue 1 c'è il Monaco, mentre in Italia anche la Juventus valuta l'opzione nell'eventualità di un addio di Andrea Cambiaso, rendendo il terzino spagnolo uno dei pezzi pregiati più contesi della imminente sessione di mercato.

ANTONIO CONTE SORPRENDE: PROCURA A ZAHAVI, VUOLE LO UNITED. LINDELOF RINNOVA CON L'ASTON VILLA, MANCA SOLO L'UFFICIALITÀ PER L'ESONERO DI CAHUZAC DAL LENS, VAN DIJK NON PENSA AL FUTURO PER ORA.

La panchina di Michael Carrick al Manchester United appare ormai sul punto di crollare: secondo le ultime indiscrezioni, l'esonero del tecnico inglese è considerato una semplice questione di tempo nei prossimi giorni, dato che il rocambolesco 4-4 strappato in extremis a Old Trafford contro l'Aston Villa non è bastato a raddrizzare la rotta né a sanare il feeling incrinato con lo spogliatoio. Mentre le quotazioni di Mauricio Pochettino continuavano a salire - con l'attuale commissario tecnico degli Stati Uniti che avrebbe già dato la propria disponibilità a raccogliere il testimone, forte di una clausola rescissoria da 9 milioni di euro per liberarsi dal contratto fino al 2030 con la selezione americana e di una residenza familiare a Londra -, il quadro si è improvvisamente complicato con l'inserimento a sorpresa di Antonio Conte. Il 57enne, allenatore leccese, libero dopo l'addio al Napoli a fine scorsa stagione, si sarebbe infatti affidato al potente agente Pini Zahavi con l'obiettivo specifico di farsi avanti per la guida dei Red Devils; in attesa di capire se la dirigenza di Old Trafford affonderà il colpo prima del doppio impegno di Pochettino nei quarti di Concacaf Nations League contro Haiti, la corsa alla successione di Carrick resta più intricata che mai.

L'Aston Villa blinda Victor Lindelof. Il club inglese ha annunciato di aver esercitato l'opzione presente nel contratto del difensore svedese, prolungando l'accordo fino al 2028. Arrivato a Villa Park nel 2025, l'ex Manchester United ha avuto un impatto immediato, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Nel suo primo anno con la maglia dei Villans è stato protagonista anche nella conquista dell'Europa League, giocando un ruolo importante nella finale vinta 3-0 contro il Friburgo a Istanbul. Lindelöf ha finora disputato 43 partite con la maglia dell'Aston Villa e si è rapidamente affermato al centro della difesa grazie alla sua esperienza e alla capacità di guidare il reparto arretrato. Il classe 1994 continua inoltre a essere anche un elemento fondamentale della nazionale svedese, di cui è il capitano. Con il rinnovo fino al 2028, il club di Birmingham conferma la volontà di puntare ancora sulle sue qualità.

Il Lens si appresta a cambiare nuovamente guida tecnica: nelle prossime ore la società francese ufficializzerà l'esonero di Yannick Cahuzac, maturato dopo la riunione dirigenziale di lunedì sera e motivato da un avvio di stagione condellato da risultati deludenti e devastanti sul piano psicologico. Figura emblematica del club, Cahuzac lascerà definitivamente i Sang et Or senza essere ricollocato in altri ruoli societari dopo un'avventura durata appena due mesi: subentrato il 21 settembre a Dino Toppmoller in seguito al ko con il Monaco (1-2), il tecnico ha visto segnato il proprio destino dal recente k.o. interno contro il Marsiglia (1-2), arrivato a pochi giorni dal pesantissimo 1-9 incassato in Champions League contro il Como, sconfitta che rappresenta la peggiore di sempre per una squadra transalpina nelle coppe europee. Per la successione la dirigenza sta valutando tre profili e tra questi spunta la clamorosa candidatura di Pierre Sage: andato via in estate, l'ex allenatore si trova attualmente in bilico sulla panchina del Crystal Palace, con un esonero imminente in Premier League che potrebbe trasformarlo nella soluzione immediata per restituire stabilità all'ambiente.

Virgil van Dijk non teme di finire in scadenza con il Liverpool al termine della stagione, nonostante i suoi 35 anni. "Se si prolunga, tanto meglio. Altrimenti, andrò altrove. Non c'è nulla da segnalare per il momento, ma questo non significa che sono in panico. Mentalmente sto bene; fisicamente ho avuto un piccolo problema in queste ultime due settimane, ma sto facendo tutto il possibile per essere presente sul campo". Qualsiasi possibilità per il difensore olandese, che a parametro zero farebbe certamente gola a chiunque.