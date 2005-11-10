Il nuovo stadio di Inter e Milan si farà? L'ultima mossa del Consiglio Comunale spaventa

Quando ogni ostacolo sembrava ormai rimosso sulla strada per la realizzazione del Generali Stadium da parte di Inter e Milan, ecco arrivare la notizia inattesa e che rischia di sparigliare un po' le carte, nonostante alcune delle parti interessate continuino a invitare alla calma.

Il Consiglio Comunale vota la VIS

Ma cos'è successo? Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato una misura bipartisan volta a fermare l'attuale procedura di valutazione di impatto ambientale per quanto concerna la costruzione del nuovo stadio, vincolando invece la prosecuzione del progetto alla VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) così da poter analizzare in anticipo e in ampiezza i potenziali rischi legati ai lavori da svolgere, che significano anche demolizione, smaltimento e bonifica. Il tutto suffragato da 22 voti favorevoli, 6 contrari e 22 assenti.

La Russa: "Non abbattiamo il Meazza"

La larga intesa rischia mettere pressione al sindaco Giuseppe Sala e alla sua giunta, che sarà comunque non per forza obbligata a seguire la richiesta. Certo è che c'è già chi si sta inserendo in questa falla, come per esempio Ignazio La Russa. Il Presidente del Senato, tifoso dell'Inter, ha detto: "Il centrodestra votando questa mozione ha voluto far emergere le enormi contraddizioni che tutt’ora sono presenti nella giunta di sinistra. Milano ha bisogno di avere uno stadio all’altezza di quelli europei, non ha bisogno che sia abbattuto San Siro. Le due cose possono coesistere, e solo se vince il centrodestra saranno possibili".