Le prime parole di Monzani da dirigente del Napoli: "Inizio con entusiasmo l'avventura"

Il Napoli ha un nuovo Chief Marketing Officer nella figura di Roberto Monzani, come da annuncio fatto durante il Social Football Summit dal DG azzurro Tommaso Bianchini. Figura di esperienza, ha già lavorato nel mondo del calcio assumendo la direzione di Inter Media House, la piattaforma ufficiale dei nerazzurri.

Il messaggio dell'ex Inter

Monzani si è introdotto al mondo Napoli pubblicando un messaggio su LinkedIn: "Da oggi entro in SSC Napoli con il ruolo di Chief Marketing Officer. Ho avuto modo di conoscere da vicino il legame profondo tra il Club e la città durante le celebrazioni del Centenario della scorsa estate. Un’esperienza che mi ha fatto comprendere il potenziale di un brand capace di coinvolgere milioni di appassionati e la forza di un’identità che lo caratterizza e lo rende riconoscibile in tutto il mondo. È una nuova avventura che inizio con entusiasmo e con l’obiettivo di contribuire al percorso di crescita già intrapreso dal Napoli, attraverso lo sviluppo del suo ecosistema digitale, nuove modalità di relazione con i tifosi e progetti capaci di creare valore condiviso insieme ai nostri partner. Ringrazio il Club per la fiducia e per questa importante opportunità".