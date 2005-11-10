Ausilio: "Mai mancate altre opportunità, anche quest'anno. Ma l'Inter era la mia priorità"

Piero Ausilio ha lasciato l'Inter a settembre, ma è ancora legatissimo ai nerazzurri. L'ex direttore sportivo ha raccontato al Social Football Summit alcuni retroscena legati al suo addio: "Quando si arriva a una fine, magari ci sono più ragioni e motivazioni. L’importante, ripeto, è che arrivasse al momento giusto: non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. In questi anni ci sono state varie situazioni che avrei potuto valutare, ma non l’ho mai fatto: prima volevo riportare l’Inter dove meritava di essere. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato: ci saranno altre possibilità".

Ha il rimpianto di non essere andato altrove?

"Non parlerei di rimpianto, qualche opportunità c'è sempre stata e non è mancata nemmeno quest'anno. Io però ho sempre dato la priorità all'Inter: quando mi avvicinavo alla scadenza del contratto, a un anno dalla scadenza, e quando ho capito che non c'era la possibilità di pianificare, ho pensato solo a fare una squadra forte, la più forte degli ultimi anni. È la più completa: non vuol dire che avrà la certezza di vincere".

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