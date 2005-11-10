Veronica Squinzi: "Mapei guarda al Sassuolo per vedere lontano e investire per il futuro"

Veronica Squinzi, amministratrice delegata del Sassuolo, è intervenuta direttamente dal Mapei Football Center in occasione del premio Golden Boy 2026, raccontando come funziona il centro sportivo dei neroverdi: "Qui puoi vedere giocare insieme i piccoli Pulcini e le prime squadre, che è una cosa anche molto particolare. È molto motivante per i ragazzi, perché - si legge su SassuoloNews - avere la possibilità di vedere i grandi campioni giocare e vedere che si può riuscire è sempre molto stimolante. In Mapei abbiamo sempre guardato al Sassuolo in un modo molto semplice, con la nostra visione, quella che utilizziamo tutti i giorni: vedere lontano, investire per il futuro, non essere focalizzati sul breve ma avere una visione di medio-lungo termine".

La Serie A

Un occhio viene buttato anche alla Prima Squadra: "Ovviamente è il volto più visibile di questo percorso, ma il nostro progetto coinvolge ogni area del club con l'obiettivo di creare un ambiente in cui le persone possano crescere sia come atleti, ma anche come persone, come individui. E quindi non può che esserci una grande attenzione verso i giovani. Un investimento che il club porta avanti sia nel settore maschile sia in quello femminile. Squinzi ha ricordato come il vivaio femminile neroverde sia oggi tra i più numerosi in Italia, con 11 squadre e 303 ragazze, mentre quello maschile conta 12 formazioni e oltre 253 giovani.

Ciò che conta davvero è il percorso di crescita che seguiamo ogni giorno. Ogni anno vediamo ragazze e ragazzi compiere passi in avanti non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello umano, imparando il valore dell'impegno, della disciplina, del rispetto delle regole, del rispetto delle persone e della collaborazione".