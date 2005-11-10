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Esclusiva TMW

Marco Giannitti: "Frosinone, Alvini è da big. Italia, segnali positivi"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 00:10A tu per tu
14.11.2026 00:10A tu per tu
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L'ex dirigente dei ciociari: "Una big chiamerà Alvini, è l'unica squadra che ha un'identità"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Gaetano

"La Nazionale dà segnali positivi. Mancini ha trovato subito la via dei risultati, sta plasmando un gruppo giovane. Siamo sulla buona strada. Mi piace la compattezza, come la spavalderia del gruppo che fa partite importanti al cospetto di avversari di caratura notevole". Così a TuttoMercatoWeb.com Marco Giannitti, direttore sportivo, ex tra le altre di Frosinone e Perugia.

Serie A: la Lazio di Gattuso è prima.
"Sì. E anche con merito. Gattuso ha rivitalizzato un gruppo che l'anno prima non si era espresso granché. Lotterà fino alla fine per lo Scudetto insieme ad Inter e Roma. Sì, questa Lazio ha entusiasmo e può lottare fino in fondo"

Il suo ex Frosinone è l'altra rivelazione della Serie A.
"Sta dicendo una cosa importante al campionato: Alvini è diventato un allenatore da big. Il Frosinone è l'unica squadra di A ad avere un'identità ben precisa e così il suo tecnico è pronto a fare il salto. Sarebbe strano se una big non chiamasse Alvini l'anno prossimo".

Delude la Fiorentina.
"Ha fatto un mercato importante. S'è mossa sul mercato con acquisti importanti. Ha cambiato allenatore. Si vede che non riescono a far quadrare la situazione a livello tecnico e tattico. La Fiorentina per l'organico che ha deve lottare per l'Europa".

E la B come la vede?
"Il Palermo è sopra tutti. Poi Pisa, Verona e Cremonese risaliranno la classifica e se la giocheranno ai playoff. E poi ci sono le sorprese. La B, si sa, è indecifrabile. Guardate il Catanzaro che oggi è ultimo in classifica e l'anno scorso lottava per andare in Serie A".

In Serie C la Salernitana delude.
"E c'è la grande sorpresa Potenza, che viaggia a ritmi importanti. Catania e Bari erano partiti per vincere il campionato e sono in ritardo. Anche lì sarà un campionato aperto fino all'ultimo. Se il Potenza viaggia così fino all'ultimo sarà un torneo avvincente".

Direttore e lei? Valuterebbe l'estero?
"Sì. Sto valutando una possibilità all'estero. Ed è un pensiero che sto facendo".

© Riproduzione riservata

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