Qui Milan: dalla preoccupazione al sospiro di sollievo per Maignan, le ultime su Pavlovic

Il Milan tira un sospiro di sollievo circa le condizioni di Mike Maignan: stando a quanto riporta l'Equipe , il portiere, dopo aver abbandonato il campo ieri sera per un colpo alla coscia ed un fastidio agli adduttori, nella giornata di oggi ha svolto dei primi esami che hanno dato un esito rassicurante: dovrebbe tornare ad allenarsi a metà settimana e non saltare dunque partite con il club. Secondo il quotidiano, non dovrebbero esserci problemi per Maignan per il prossimo weekend: il portiere dovrebbe dunque essere a disposizione per Milan-Frosinone di domenica. Gli esami di cui parla il noto quotidiano francese però non sono stati svolti con il Club: domani il francese effettuerà ulteriori test con lo staff medico del Milan.

Ricominciati oggi intanto gli allenamenti a Milanello per i non convocati in nazionale dopo i sette giorni di riposo concessi da mister Ruben Amorim in concomitanza con la prima settimana della sosta nazionali. Attesa per i controlli previsti a Londra i controlli per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek per valutare l’evoluzione delle rispettive condizioni: a seconda dell'esito dei rispettivi esami, si capirà di più sui tempi di recupero e il ritorno in campo. Secondo quanto appreso da Milannews.it, Strahinja Pavlovic non si è allenato in gruppo: il difensore serbo ha avuto un problema ai reni e oggi ha svolto un lavoro personalizzato.

Qui Juventus: Spalletti ritrova Conceicao

Buone notizie per Luciano Spalletti, che alla ripresa degli allenamenti potrebbe ritrovare alcune pedine importanti per il reparto offensivo. Dopo tre giorni di riposo, la Juventus tornerà al lavoro domani alla Continassa, con l'attenzione rivolta soprattutto alle condizioni di Nico Gonzalez. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'argentino è fermo dal 22 ottobre, quando aveva accusato un problema fisico durante la sfida di Europa League contro il Rennes. A distanza di quasi un mese, il suo ritorno in gruppo sembra ormai vicino e l'obiettivo è tornare tra i convocati per la partita contro il Venezia. Il recupero offrirebbe un'alternativa in più a Spalletti, che potrebbe utilizzare Gonzalez non soltanto sulla fascia destra, ma eventualmente anche come centravanti, ruolo già ricoperto dall'argentino durante l'esperienza allo Stoccarda.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Francisco Conceicao, che ha già completato una seduta di allenamento con il resto della squadra. Il portoghese si candida dunque a trovare spazio contro il Venezia, almeno a partita in corso, considerando che Kolo Muani appare favorito per partire titolare. Vicino al rientro tra i disponibili anche Andrea Cambiaso, il cui recupero permetterebbe al tecnico di avere maggiori alternative sulle corsie esterne. Nel frattempo, alla Continassa si rivedranno inizialmente i giocatori rimasti a Torino durante la sosta. I nazionali cominceranno invece a rientrare da martedì, consentendo a Spalletti di ritrovare progressivamente il gruppo e preparare la sfida di campionato. Le prossime sedute serviranno soprattutto a verificare le condizioni di Gonzalez e degli altri recuperati, con l'obiettivo di affrontare il Venezia con una rosa più completa rispetto alle ultime settimane.

Qui Inter: Zanetti spera in Lautaro

Il vicepresidente dell'Inter e leggenda del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Come sta Lautaro? Lautaro veramente sta facendo, in questi ultimi periodi, le ultime prove per essere a disposizione. Credo che abbia fatto una riabilitazione con i dottori, con lo staff, sempre molto accurata. E conoscendo lui, la voglia che ha di tornare, mi auguro che possa essere già a disposizione". Intanto in casa nerazzurra si attendono notizie su Marcus Thuram: il francese potrebbe allenarsi con gli altri già domani.