Il fatturato del Napoli segna un nuovo record. Perché i proventi degli azzurri salgono di 95 milioni per arrivare a 384,3 milioni di fatturato, con un utile dopo le tasse di 2,2. Ennesimo bilancio in positivo dell'era De Laurentiis che negli ultimi anni aveva speso molto per raccogliere molto meno rispetto alle precedenti sessioni.

I prezzi di acquisti e cessioni

Hojlund è stato pagato 44 milioni di euro per il riscatto più 6,1 per il prestito, in totale 50,1. Seconda posizione per Lucca che è stato pagato in totale 35,9 milioni di euro, mentre Alisson Santos 20. Poi ci sono le delusioni Beukema e Lang, rispettivamente 30 milioni e 27, oltre a Milinkovic Savic per 21. Nelle cessioni fa da padre Osimhen, 75 milioni, poi Raspadori per 22 e Zanoli per 5.

I prossimi movimenti sul mercato

Gli addii di Noa Lang e Joshua Zirkzee sembrano oramai scritti. Uno dei due poi andrà sostituito, in particolare il centravanti visto che i trequartisti ci sono fra Alisson Santos, Giovane e Neres, più Vergara all'occorrenza. Quindi è caccia al numero nove con i nomi di Joshua Zirkzee del Manchester United e soprattutto Gustavo Varela del Monza. Sugli esterni piace Cacciamani, che il Torino non vuole cedere in questa sessione di mercato, oppure Gittens, che il Chelsea lascerà andare a prezzo favorevole.