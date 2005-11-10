INTER, CALHANOGLU VALUTA IL FUTURO. PER LA DIFESA OPZIONE DE LIGT. MILAN, ECCO KROSCHE. ZIRKZEE PIACE AL COMO, JUVE SU TAYLOR E GABRI VEIGA. IL NAPOLI SEGUE CACCIAMANI, ROMA IN CERCA DI RINFORZI IN ATTACCO. LA LAZIO VUOLE BLINDARE GATTUSO. BOLOGNA, MORO VERSO LA GRECIA.

L'Inter incomincia ad avere poco tempo per blindare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e la volontà della società sarebbe quella di proseguire insieme, ma resta da colmare una distanza economica che potrebbe complicare i piani. E intanto, attorno al regista, si stanno muovendo diverse società interessate a sfruttare un'eventuale occasione, su tutte Galatasaray e Tottenham. L'Inter guarda al mercato dei difensori e tra i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra c'è anche Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, oggi al Manchester United, potrebbe rappresentare un'opportunità per rinforzare la retroguardia di Cristian Chivu, soprattutto in vista della prossima estate.

Il nuovo uomo-mercato del Milan è in arrivo dalla Germania. Nessuna sorpresa, sarà il tedesco Markus Krosche ormai designato quale nuovo Head of Football del Diavolo. Arriverà dall'Eintracht Francoforte, che nel frattempo si è anche già cautelato con un sostituto nelle mansioni di direttore sportivo.

Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere nuovamente in Serie A. L'attaccante olandese, trasferitosi dal Bologna al Manchester United, da tempo viene accostato a un possibile ritorno nel campionato italiano. Secondo Sky Sport, tra le società interessate c'è anche il Como, che sta iniziando a valutare le possibili operazioni per il mercato di gennaio. L'infortunio di Moise Kean, destinato a tenerlo lontano dal campo ancora per diverso tempo, avrebbe infatti spinto il club lariano a prendere in considerazione nuovi rinforzi offensivi.

La Lazio vola in campionato e il presidente Claudio Lotito vuole mettere le basi per un futuro ancora insieme a Gennaro Gattuso. L'inizio di stagione della formazione biancoceleste ha superato ogni aspettativa, tanto da spingere la società a ragionare sul prolungamento del contratto del tecnico calabrese. L'intenzione del patron laziale sarebbe quella di proporre all'allenatore un nuovo accordo fino al 2029, accompagnato da un significativo adeguamento economico.

Il Napoli ha messo gli occhi su Alessio Cacciamani. Dopo i tentativi di Roma e Milan durante la scorsa estate, il club partenopeo può andare alla carica per il giovane esterno del Torino, diventato una delle rivelazioni più interessanti di questo inizio di stagione. Il classe 2007 sta convincendo tutti con la maglia granata e il suo rendimento ha inevitabilmente fatto lievitare la valutazione del cartellino. Adesso, per convincere Urbano Cairo a sedersi al tavolo delle trattative, potrebbero servire circa 30 milioni di euro.

È cominciato il conto alla rovescia anche per il mercato della Roma. L’obiettivo ormai da tre mesi è quello di un esterno offensivo in grado di cambiate gli equilibri e permettere a Gian Piero Gasperini di avere una squadra in grado di lottare fino all’ultimo per lo Scudetto. Endrick rimane la prima scelta ma spuntano anche le ipotesi Muci e Hudson-Odoi.

La nuova Lazio ha trovato uno dei suoi punti di riferimento in Kenneth Taylor. Arrivato per dare qualità e dinamismo al centrocampo biancoceleste, l'olandese si è trasformato in pochi mesi in una pedina imprescindibile nello scacchiere di Gennaro Gattuso. Una crescita costante che non passa inosservata. Tanto che, attorno al suo nome, iniziano a muoversi le grandi del calcio italiano ed europeo. In particolare la Juventus, che avrebbe individuato nel classe 2002 un profilo ideale per rinforzare la propria mediana. I bianconeri guardano anche al mercato internazionale e tra i profili finiti nel mirino della dirigenza bianconera c'è anche Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002 attualmente in forza al Porto.

Sirene dalla Grecia per Nikola Moro. Il centrocampista croato del Bologna è finito nel mirino di tre delle principali società della Super League ellenica: Olympiacos, AEK Atene e Panathinaikos.

IL BAYERN PENSA AL RITORNO DI CHOUPO-MOTING. PSG, TRA I RINNOVI IN PROGRAMMA ANCHE QUELLO DI SAFONOV. BOUNOU-RIVER, SOLO UN SOGNO? WATFORD, IORDANESCU SOSTITUISCE DIONISI. LOPETEGUI PRONTO A CHIUDERE L'ESPERIENZA DA CT DEL QATAR.

L’emergenza in attacco spinge il Bayern Monaco a guardare anche al passato. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club tedesco starebbe valutando internamente il possibile ritorno di Eric-Maxim Choupo-Moting, già protagonista con la maglia bavarese tra il 2020 e il 2024. Il camerunense, attualmente al New York Red Bulls, potrebbe essere disponibile a parametro zero.

Il Paris Saint-Germain continua a lavorare sul fronte dei rinnovi e, dopo aver avviato i colloqui con diversi elementi chiave della rosa, ha accelerato anche per Matvey Safonov. Il portiere russo, che un anno fa aveva scalzato Lucas Chevalier e da allora non ha più perso il posto da titolare, è destinato a ricevere un nuovo riconoscimento da parte della società campione d’Europa e di Francia.

Il River Plate ha già iniziato a programmare le mosse per la stagione 2027. La dirigenza dei Millonarios sta lavorando soprattutto in vista di una possibile partenza di Santiago Beltran, finito nel mirino di diversi club europei dopo una stagione da protagonista. Al suo posto potrebbe arrivare Yassine Bounou, che ha sempre ammesso il suo sogno di giocare con il club di Buenos Aires.

Il Watford ha deciso di affidare la panchina a Edward Iordanescu. Il tecnico rumeno sarà il sesto manager degli Hornets negli ultimi 18 mesi, dopo l’esonero di Alessio Dionisi, arrivato al termine della pesante sconfitta per 4-0 contro lo Sheffield United.

L'avventura di Julen Lopetegui alla guida della nazionale del Qatar potrebbe concludersi prima del previsto. Il commissario tecnico spagnolo, attualmente legato alla federazione qatariota da un contratto in scadenza nell'aprile 2027, avrebbe infatti già maturato la decisione di non rinnovare il proprio accordo.