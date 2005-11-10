Si è conclusa la 12ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Daniel Uccellieri
Di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle della dodicesima giornata di Serie A.
COMO-CAGLIARI 2-0 - il tabellino
Marcatori: 24’ Ramón (C), 56’ Da Cunha (C)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Milla (57’ Perrone), Ricci (73’ Lahdo); Liberali (57’ Nico Paz), Baturina (87’ Valle), Da Cunha (73’ Smolcic); Douvikas. A disp.: Vigorito, Sanchez, Dossena, Goldaniga, Papaccioli, Fustini, Chalobah. Allenatore: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola (79’ Massolin), Kofler, Obert; Adopo (50’ Juan Rodriguez), Romano, Fazzini; Grandu (65’ Trepy), Maldini (79’ Fadera); Mendy (46’ Nzola). A disp.: Sherri, Radunovic, Idrissi, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Aurelio, Sugawara, Sulev, Sugamele, Massolin. Allenatore: Pisacane.
--------------------
LAZIO-LECCE 3-0 - il tabellino
Marcatori: 25', 68' Noslin (L), 89' st Frattesi (L)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (33' st Pellegrini); Frattesi, Belahyane (38' st Rovella), Taylor; Isaksen (33' st Cancellieri), Pinamonti (43' st Guðmundsson), Noslin (38' st Dele-Bashiru). A disposizione: Motta, Renzetti, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon. Allenatore: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (15' st Ngom), Coulibaly (40' st Fofana), Maleh (29' st Monteiro); N'Dri (43' st Stulic), Geubbels (15' st Paco Esteban), Fatah. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Gaspar, Berisha, Gandelman, Jean, Gorter, Scott. Allenatore: Di Francesco.
--------------------
PARMA-ROMA 1-5 - Il tabellino
Marcatori: 39’, 68’, 78’, 90’ Malen (R), 54’ Elphege (P), 71’ Mora (R)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi (75’ Diallo), Fabbian (66’ Ordóñez), Sierro (75’ Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Touré (66’ Lontani), Elphege (90’ De Martis). A disp.: Ghidotti, Corvi, Cremaschi, Bernabé, Almqvist, Frigan, Diego Carlos, Konaté, Passar. Allenatore: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi (56’ Ndicka), Hermoso; Lulli (56’ Wesley), Cristante, Koné, Molina (84’ Koulierakis); Mora (84’ Pisilli); Dybala (62’ Soulé), Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Castro, De Roon, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.
--------------------
NAPOLI-TORINO 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 73’ McTominay (N)
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin (58’ Olivera); Politano (82’ Favasuli), Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola (58’ Lang), Vergara (13’ De Bruyne); Hojlund (82’ Giovane). A disp.: Contini, Spinelli, Lucca, Marianucci, Pereyra. Allenatore: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli (72’ Comert), Comuzzo, Belghali (40’ Aboukhlal), Gineitis (68’ Casadei), Mandragora, Bragança (46’ Vlasic), Cacciamani; Adams, Simeone (72’ Zapata). A disp.: Mascardi, Siviero, Patterson, Ilkhan, Pellegri, Oristanio, Kulenovic, Fitz-Jim, Fortini. Allenatore: Abate.
Le pagelle di Napoli-Torino
--------------------
JUVENTUS-VENEZIA 4-0 - Il tabellino
Marcatori: st 8' Woltemade, 14' Koopmeiners, 20' Cabal, 26' rig. Kolo Muani.
JUVENTUS (4-2-3-1) Vicario, Celik (23' st Gatti), Bremer, Kelly, Cabal (29' st Cambiaso), Douglas Luiz (1' st Sarr), Koopmeiners, Zhegrova, McKennie, Alajbegovic (1' st Woltemade), Kolo Muani (40' st Boga) (23 Pinsoglio, 33 Neto, 7 Conceicao, 18 Ekhator, 24 Rugani, 26 Lucumi). Allenatore: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno, Juan Jesus, Hainaut (39' st Sagrado), Perez (39' st Fanne), Busio, Sohm (22' st Dagasso), Haps, Lauberbach (22' st Yeboah), Adams (42' st Rrahmani) (96 Montipò, 3 Schingtienne, 16 Mohammed, 17 Bella-Kotchap, 21 Helgason, 32 Duncan, 36 Berardi, 56 Lisman, 77 Fernandez, 95 Gomes). Allenatore: Nicola.
Le pagelle di Juventus-Venezia
--------------------
BOLOGNA-UDINESE 1-1 - Il tabellino
Marcatori: nel pt 43' Zortea; nel st 23' Zaniolo.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski, Darmian (40' st Amondarain), Casale, Theate, Zortea (34' st Vitik), Ferguson, Pobega, Bernardeschi (34' st Mbangula), Orsolini (1' st Alhassane), Cambiaghi (40' st Piccoli), Odgaard. (25 Pessina, 75 Giacomone 5 Helland, 29 De Silvestri, 6 Moro, 18 Libra, 34 Badori, 9 Dovbyk). Allenatore: Palladino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye, Palma (11' st Zanoli). Kabasele (42' st Alaba), Solet, Abankwah, Lovric (11' st Bayo), Karlstrom, Piotrowski (42' st Zarraga), Kamara, Ekkelenkamp, Zaniolo (34' st Vojvoda). (41 Mrozek, 93 Padelli, 20 Arizala, 23 Vojvoda, 30 Chakvetadze, 38 Miller, 45 Vinciati, 46 Gomez, 91 Jovanovic). Allenatore: Zanetti.
Le pagelle di Bologna-Udinese
--------------------
SASSUOLO-GENOA 0-2 - Il tabellino
Marcatori: Osmajic (G) al 26'e al 38' p.t.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé (1' s.t. Sulemana); Van Der Brempt (34' s.t. Cinquegrano), Matic (34' s.t. Dominguez), Thorstvedt, Obrador (40' s.t. Doig); Berardi, Esposito (1' s.t. Bowie), Laurienté. (80 Turati, 12 Satalino, 15 Caleta-Car, 8 Ghion, 35 Lipani, 26 Odenthal, 70 Pieragnolo, 77 Pierini, 19 Skjellerup). Allenatore: Roberto D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré (37' s.t. Wiafe), Amorim (18' s.t. Frendrup), Ellertsson; Baldanzi (18' s.t. Vitinha), Messias (29' s.t. Meichtry); Osmajic (37' s.t. Colombo).( 39 Sommariva, 99 Stolz 16 Drameh, 92 El Shaarawy, 2 Miraj, 34 Otoa, 31 Puzcka, 20 Sabelli, 97 Sow, 76 Venturino). Allenatore: De Rossi.
Le pagelle di Sassuolo-Genoa
--------------------
MILAN-FROSINONE 5-1 - Il tabellino
Marcatori: 4’ aut. Calvani (F), 19’ Ramos (M), 25’ Masini (F), 48’ Jashari (M), 60’ Cisse (M), 68’ Pulisic (M)
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (71’ Pavlovic), Bartesaghi (46’ Jashari); Moreira, Musah (71’ Estupinan), Modric, Pulisic (81’ Hutchinson); Rabiot; Ramos (51’ Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, Terracciano, Camarda. Allenatore: Amorim.
FROSINONE (3-4-3): Palmisani; Monterisi, Cittadini (46’ Amey), Calvani; Oyono, Schmid (74’ Zerbin), Calò (76’ El Azzouzi), Masini, Tchato (62’ Terzic); Ghedjemis, Kvernadze (62’ Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobce. Allenatore: Alvini.
--------------------
ATALANTA-INTER 4-4 - Il tabellino
Marcatori: 16' e 33' Esposito, 35' Elmas, 52' Esposito, 72' De Ketelaere, 76' rig. Sucic, 81' De Ketelaere, 91' rig. Kessie
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova (88’ Bernasconi), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (69’ Pasalic); Elmas (69’ Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73’ Raspadori); Krstovic (88’ Scamacca). A disp.: Sonzogni, K. Sulemana, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Gaetano. Allenatore: Maurizio Sarri
INTER (3-5-2): J. Martinez, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64’ Jones), Calhanoglu (33’ Sucic), Mkhitaryan (78’ Stankovic), Dimarco (64’ Akanji); Thuram, Pio Esposito (78’ Lautaro Martinez) A disp.: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu
--------------------
MONZA-FIORENTINA 3-0 - Il tabellino
Marcatori: 45' rig. Varela (M), 51' Varela (M), 59' Robinson (M)
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio (74' Ziolkowski), Goglichidze, Carboni; Birindelli (85' Lucchesi), Akinsanmiro (74' Foe Ondoa), Colombo, Mangas; Pessina (85' Touré), Robinson (67' Dany Mota), Varela. All.: Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (27' Ranieri), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono (67' Beto), Gonçalves (46' Njie), Gnonto (67' Valdepeñas); Pellegrino. All.: Vanoli