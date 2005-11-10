Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss.

“La Serie B è un campionato difficilissimo dove dalla prima all'ultima sono tutti attrezzati. Ci sono risultati sorprendenti. Noi per fortuna siamo riusciti ad avere un certo andamento equilibrato, abbiamo fatto qualche risultato importante e stiamo cercando di crescere partita dopo partita per consolidare questa categoria”.

“I tifosi hanno sempre diritto e dovere di poter sognare perché nel calcio non si può mai sapere. Noi che chiaramente ci operiamo all'interno abbiamo invece il dovere di essere sempre equilibrati e di cercare di fare i passi uno alla volta cercando di consolidare questo club, sia dal punto di vista tecnico, sia a livello di tutte quelle che sono le strutture che possono far crescere il nostro valore. Nel calcio tutto può succedere, sicuramente dobbiamo andare avanti mantenendo sempre un profilo basso ma cercando di pensare in grande".

"Lui ha sempre avuto talento, qualità e forza. Chiaramente come tutti i giovani hanno avuto bisogno di tempo per maturare sotto tanti aspetti sotto il profilo tattico e caratteriale. Ora lui è più andato avanti, è più acquisito consapevolezza dei propri mezzi e adesso probabilmente è uno dei calciatori che in Serie B fa più la differenza e secondo me ha i numeri, la forza, il motore e la qualità per poter essere protagonista anche in Serie A".

“La società non si tira indietro, però riteniamo di avere una squadra abbastanza completa e quindi se in questa fase stiamo semplicemente monitorando quello che può essere il meglio in termini prospettici anche per il nostro club. Se qualcuno dovesse chiedere di andare via o per scarso utilizzo o per altri motivi noi sicuramente ci possiamo far trovare pronti e poi vediamo un attimino qual è l'eventuale opportunità da cogliere”. Le sue parole riportate da Pianetaserieb.it.