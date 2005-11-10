Dopo la rotonda vittoria per 3-0 del Monza ai danni della Fiorentina, il centrocampista biancorosso Jay Robinson ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport.

Sei stato davvero coraggioso a tentare una conclusione così difficile: quanto sei felice per questo gol?

"Sì, sono molto contento. La squadra ha giocato davvero bene e questi erano punti fondamentali di cui avevamo assolutamente bisogno. Quando ho visto arrivare quel pallone ho deciso subito di calciare e sono felice perché è servito a vincere".

Questa vittoria assume un peso ancora maggiore considerando il momento da cui arrivavate?

"Sì, è un successo molto importante perché sapevamo di aver fatto buone prestazioni anche in precedenza. Oggi però la squadra ha giocato molto bene e siamo chiaramente tutti molto contenti".

Mister Juric pretende sempre qualcosa in più da voi?

"Sì, Juric ci spinge sempre a dare il massimo. Sappiamo che abbiamo ancora diverse cose da migliorare: oggi è arrivata una bella vittoria, ma ora siamo già concentrati sulla prossima partita".