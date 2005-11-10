Mergim Vojvoda è stato ospite del solito programma che va in onda su TV12 organizzato dall'Udinese e ha parlato del pari contro il Bologna: "La squadra, ma tutta la società, aveva tanto bisogno di questo punto. Dopo tante sconfitte per noi è come una vittoria. Era importante chiudere l'emorragia e siamo molto felici. Quando sono arrivato al Como erano in zona retrocessione, quindi mi è già successo di dover fare delle rimonte. Quell'anno siamo arrivati decimi. Però eravamo tutti presenti; essere tutti a disposizione è fondamentale per poter uscire da questa situazione".

Zanetti

Vojvoda parla anche del nuovo allenatore: "Bisogna fare i complimenti al mister, perché in poco tempo è riuscito a darci quell'energia in più. Tutto il rispetto per Runjaic, che ha fatto un grande lavoro... Forse si era creata una routine, ma con Zanetti abbiamo ritrovato quell'energia che ci serviva. Non essendo arrivato dall'inizio chiaramente non ha avuto il tempo di impostare la squadra al meglio. Ci chiede di stare compatti, uniti, e lottare. È questa la nostra identità, è questa la nostra spinta. E così ci carichiamo anche noi".

L'aneddoto su Lovric

Vojvoda svela un retroscena: "Il primo giorno che sono arrivato Sandi mi ha scritto e mi ha invitato a cena con lui e questo dimostra che tipo di persona sia. Non ci conoscevamo molto, ci eravamo incrociati in qualche partita...Ma questo dimostra anche il bene che vuole all'Udinese, perché voleva integrarmi visto che ero il nuovo arrivato. Sicuramente non è stato facile per lui questo periodo, lui conosce il suo valore. Ieri ci ha aiutato tantissimo e sono davvero felice per lui".

Il ruolo

Infine conclude parlando della posizione in campo: "Quella dove mi trovo meglio è come quinto a sinistra. Domenica contro il Bologna il mister mi ha chiesto se so fare la seconda punta...Ecco quella mi manca, per il resto ho giocato ovunque, anche in porta".

Fabregas

Chiosa finale sul tecnico spagnolo: "A Como ho avuto Fabregas, che è veramente un maestro. È molto meticoloso sulle cose, gestisce ogni dettaglio e lo gestisce sempre bene. Umanamente poi è fantastico, ti spiega le cose quasi come se fossi un bambino però poi ti resta tutto in testa. Quando facevamo le video analisi faceva in modo che noi capissimo cosa voleva spiegarci, per farci ragionare come ragiona lui. Lo ringrazio molto per la fiducia che ha avuto in me. Con lui si parlava solo di calcio, era impossibile parlare di altro. Il focus era solo il calcio, ma ci ha dato tanto".