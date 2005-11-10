Padova, Artistico in dubbio per la Sampdoria: domani il verdetto
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 23:04Serie B
autore Daniel Uccellieri
23.11.2026 23:04Serie B
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Non arrivano notizie particolarmente rassicuranti dall'infermeria del Padova, che deve fare i conti con nuove problematiche fisiche in vista della sfida di mercoledì contro la Sampdoria. Oltre all'assenza di Galazzi, si è infatti aggiunto un affaticamento muscolare per Gabriele Artistico.
Le condizioni dell'attaccante non sembrerebbero destare particolare preoccupazione, tanto che filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di recuperarlo per il prossimo impegno. La situazione verrà però valutata attentamente durante la rifinitura di domani, quando arriverà il responso definitivo sulla sua disponibilità. Lo riporta Trivenetogoal.it.
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