A Torino è in corso di svolgimento il documentario dedicato a Giampiero Boniperti. Tra i protagonisti c'è anche la figlia Federica, che ha parlato nel film realizzato da Sky che andrà in onda sui loro canali, ricordando un episodio triste: "Si è sentito responsabile per la morte di Scirea, perché l'aveva mandato in Polonia. È stato un momento tragico".

Successivamente il figlio Gianpaolo spiega quanto sia stato importante per lui Del Piero: "Per Alessandro aveva un grande attaccamento. Juventino fino in fondo, ha seguito la squadra in Serie B e ha chiuso da juventino. Ha battuto i record di presenze e gol. Lo ammirava. Si vedeva in questa figura: un ragazzo serio, con grandi valori, molto attaccato alla Juventus. Durante l'inaugurazione dello stadio era molto emozionato. Si rivedeva in questo ragazzo".