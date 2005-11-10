Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica azzurra in onda dalle 7 su sito, app, smart TV e DAB in Campania, analizzando il successo contro il Torino e il momento della squadra: “La cosa importante è che la squadra abbia dato seguito all'ottimo secondo tempo contro la Lazio. Ho visto molta più aggressività anche da parte dei difensori, nelle marcature preventive e sui calci piazzati”. Poi un elogio a Scott McTominay: “È apparso nuovamente brillante. Si vede che vuole diventare il vero leader di questo gruppo, si sta prendendo tutti sulle spalle”. Filardi invita però alla continuità: “Il Napoli ha dimostrato che, se vuole, può. Il problema è volerlo sempre”.

Manchester City e Allegri: “Andrei a giocarmela a viso aperto”

In vista della trasferta di Champions League, Filardi vede un'opportunità importante: “Domani abbiamo un'occasione più unica che rara, perché affrontiamo un Manchester City che viene da tre sconfitte e un pareggio. Se il Napoli va lì convinto di potergli fare male, senza pensare soltanto a difendersi, può metterlo in difficoltà”. Sulle parole di Massimiliano Allegri, che ha definito proibitiva la sfida: “Mi auguro che Allegri dica una cosa in conferenza stampa e poi ne dica un'altra ai ragazzi nello spogliatoio. Io la affronterei proprio a viso aperto, perché il City qualche difficoltà deve averla necessariamente”.

Neres e Lang: talento, fischi e atteggiamenti

L'ex azzurro si è soffermato anche su David Neres: “Per me Neres è il calciatore più talentuoso che ha il Napoli. È quello che ha lo strappo, l'uno contro uno, l'inventiva. Basterebbe anche un Neres all'80% per fare la differenza”. Più articolato il giudizio su Noa Lang: “I fischi a Lang non sono dovuti alle prestazioni, ma ai suoi atteggiamenti. Io mi sarei aspettato delle scuse da parte sua”. Filardi ne riconosce comunque il rendimento: “Secondo me quest'anno Lang è stato molto positivo. Si è adattato a questo nuovo ruolo di quinto”. Infine, un messaggio al giocatore: “Deve cambiare alcuni atteggiamenti se vuole crescere come calciatore. Un calciatore deve essere prima uomo e poi calciatore”.