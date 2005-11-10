Matteo Pessina, centrocampista del Monza, dopo la vittoria contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono stato sfortunato nell'ultima stagione di Serie A. L'anno scorso in Serie B abbiamo avuto una stagione fantastica. Quest'anno invece ho avuto l'infortunio a poco dall'inizio, ma ora ho recuperato bene e sono contento di essere tornato per aiutare la squadra".

Come mai hai lasciato il pallone a Varela per il rigore?

"Si sa, il gol è più importante per un attaccante. Poi era importante vincere. Vogliamo tutti quello. Poi è un ragazzo eccezionale, sta lottando per la classifica cannonieri e quindi mi sembrava giusto così, nient'altro".

Quanto margine di crescita avete?

"Gli infortuni purtroppo capitano, mi è andata male che è successo a dieci giorni dall'inizio. Io ho sempre voluto aiutare la squadra e continuerò a farlo. Siamo un gruppo giovane, con tanti italiani. Abbiamo margini di miglioramento nel risultato, nel tenere in mano la partita. Anche oggi. Con un allenatore così e una società che ha dato una linea guida che tutti noi seguiamo e apprezziamo ci sono grandi margini di crescita. Speriamo che venga fuori qualcosa di bello, di più bello".