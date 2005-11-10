Monza, Paro: "Si vedeva lo spirito per volerla vincere. Robinson può crescere tanto"
Alessio Del Lungo
Matteo Paro, vice allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche dei singoli come Pessina e Thiam: "Sono convinto che oggi tutti hanno fatto un'ottima prestazione. Matteo è un calciatore importante, che sa gestire tutti i momenti della gara e ci dà il peso in mezzo al campo. Riesce a darci una grande mano e siamo contenti di averlo recuperato. Demba ha fatto un'ottima partita, ci ha dato una mano in diversi momenti, sia sulle uscite che con i piedi".
Ci spieghi la gerarchia sui rigori e perché ha giocato Thiam al posto di Tornqvist.
"Riguardo al rigore, noi non abbiamo una lista di rigoristi, lasciamo decidere ai calciatori in campo. Riguardo la scelta tra i pali, Tornqvist non stava benissimo al ritorno dalla nazionale e abbiamo preferito Demba, anche per l'impostazione della gara".
Avete scelto di essere più attendisti?
"Non è stata una scelta per il risparmio di energie. Abbiamo studiato la Fiorentina e abbiamo dovuto prendere le distanze. All'inzio non abbiamo pressato come le altre partite, poi abbiamo aumentato il ritmo e abbiamo giocato con più intensità".
Robinson quanto è cresciuto?
"Jay è un ragazzo molto giovane. Può crescere ancora tanto, ha doti importanti, ha un'ottima tecnica individuale e può ancora migliorare nella gestione dei momenti della partita".
Quanto era importante vincere oggi?
"Io credo che anche nei momenti in cui eravamo più bassi i ragazzi si sono aiutati tanto. Si vedeva lo spirito di vincerla e fare punti. Stanno lavorando bene ogni giorno. Vincere oggi era importante per dare fiducia al lavoro. Da domani bisogna riiniziare a lavorare per affrontare al meglio le prossime gare".
Il nuovo modulo del Monza è il 3-5-2?
"Ogni partita facciamo degli aggiustamenti. Abbiamo una base, poi però ogni partita attuiamo dei cambiamenti".