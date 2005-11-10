Matteo Paro, vice allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche dei singoli come Pessina e Thiam: "Sono convinto che oggi tutti hanno fatto un'ottima prestazione. Matteo è un calciatore importante, che sa gestire tutti i momenti della gara e ci dà il peso in mezzo al campo. Riesce a darci una grande mano e siamo contenti di averlo recuperato. Demba ha fatto un'ottima partita, ci ha dato una mano in diversi momenti, sia sulle uscite che con i piedi".

Ci spieghi la gerarchia sui rigori e perché ha giocato Thiam al posto di Tornqvist.

"Riguardo al rigore, noi non abbiamo una lista di rigoristi, lasciamo decidere ai calciatori in campo. Riguardo la scelta tra i pali, Tornqvist non stava benissimo al ritorno dalla nazionale e abbiamo preferito Demba, anche per l'impostazione della gara".

Avete scelto di essere più attendisti?

"Non è stata una scelta per il risparmio di energie. Abbiamo studiato la Fiorentina e abbiamo dovuto prendere le distanze. All'inzio non abbiamo pressato come le altre partite, poi abbiamo aumentato il ritmo e abbiamo giocato con più intensità".

Robinson quanto è cresciuto?

"Jay è un ragazzo molto giovane. Può crescere ancora tanto, ha doti importanti, ha un'ottima tecnica individuale e può ancora migliorare nella gestione dei momenti della partita".

Quanto era importante vincere oggi?

"Io credo che anche nei momenti in cui eravamo più bassi i ragazzi si sono aiutati tanto. Si vedeva lo spirito di vincerla e fare punti. Stanno lavorando bene ogni giorno. Vincere oggi era importante per dare fiducia al lavoro. Da domani bisogna riiniziare a lavorare per affrontare al meglio le prossime gare".

Il nuovo modulo del Monza è il 3-5-2?

"Ogni partita facciamo degli aggiustamenti. Abbiamo una base, poi però ogni partita attuiamo dei cambiamenti".