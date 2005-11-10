Liverpool, rinnovo in salita per il talento Ngumoha. Sull'inglese c'è anche il Bayern

Il Bayern Monaco guarda ancora in Premier League per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel mirino del club bavarese sarebbe finito Rio Ngumoha, talento classe 2008 del Liverpool, che sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nella formazione allenata da Andoni Iraola. Il giovane esterno inglese, appena diciottenne, ha sfruttato le opportunità concesse dal tecnico, mettendo in mostra qualità che non sono passate inosservate agli osservatori dei principali club europei. Secondo quanto riportato dal giornalista Christian Falk, il Bayern Monaco sarebbe pronto a tornare alla carica per provare ad assicurarsi il giocatore, già seguito in passato.

La distanza per il rinnovo può giocare a favore del Bayern Monaco

A rendere interessante la situazione è soprattutto il futuro contrattuale di Ngumoha. Il suo accordo con il Liverpool scadrà nel giugno 2028 e, nonostante siano stati avviati i contatti per un prolungamento, le parti sarebbero ancora distanti. Una situazione che il Bayern Monaco segue con attenzione, nella speranza di individuare uno spiraglio per inserirsi nella trattativa. Il Liverpool, dal canto suo, vorrebbe continuare a puntare sul giovane talento, considerato una risorsa importante anche in prospettiva futura. Al momento non si parla di un accordo tra i club, ma il mancato rinnovo potrebbe alimentare ulteriormente l'interesse dei bavaresi. Il futuro di Ngumoha resta dunque da definire.