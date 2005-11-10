Italia-Francia, la sfida di San Siro sarà diretta dal rumeno Istvan Kovacs
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Simone Bernabei
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Oggi alle 10:57Serie A
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10.11.2026 10:57Serie A
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Italia-Francia a San Siro di giovedì 12 novembre sarà diretta dall'arbitro rumeno Istvan Kovacs. Questa la designazione completa della UEFA in vista della gara della 5^ giornata di Nations League:
Arbitro: Istvan Kovacs (ROM)
Assistenti: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (ROM)
VAR: Dennis Hingler (OLA)
AVAR: Catalin Popa (ROM)
Quarto ufficiale: Szabolcs Kovacs (ROM)
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