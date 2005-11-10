Cambiaghi saluta l'Italia, ammesse le candidature di Malagò e Galliani: le top news delle 18

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo. La Federcalcio ha ufficializzato l'ammissione delle candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, che si contenderanno la guida del calcio italiano nell'Assemblea Elettiva in programma lunedì 14 dicembre presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Entrambi hanno depositato la documentazione e i rispettivi programmi entro il termine previsto dal regolamento, fissato a quaranta giorni dall'assemblea. La prima convocazione è prevista alle 8.30, mentre la seconda è fissata alle 11. Le due candidature presentano basi di sostegno differenti: Malagò è stato indicato dai delegati delle società di Serie A, mentre Galliani ha raccolto le sottoscrizioni dei delegati di Atleti e Tecnici. La FIGC ha inoltre ammesso le candidature per il rinnovo del Consiglio federale. Tra i nomi più conosciuti figurano Giorgio Chiellini, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Saverio Sticchi Damiani per la Serie A, oltre a Sara Gama, Davide Biondini e Giancarlo Camolese nelle rispettive componenti.

"Io non riesco a recitare, sapevo che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia di questo club è incredibile, il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno e festeggiare sotto la curva. Noi dobbiamo onorare la maglia, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno sugli spalti in tutte le partite. Ma io ci spero perché la speranza è l'ultima a morire". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, dopo la vittoria in amichevole contro il Mgarr, torna sulla protesta dei tifosi laziali.

La Nazionale si è allenata questa mattina al Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile prima di partire nel pomeriggio alla volta di Bruxelles, dove domani sera allo stadio Re Baldovino affronterà il Belgio nell’ultimo incontro del girone di UEFA Nations League. In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro.