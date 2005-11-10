Qualificazioni Europei U19, l'Italia cade 1-0 in casa contro l'Ucraina: decisivo Dyedov

L'Italia Under 19 perde 1-0 in casa contro i pari età dell'Ucraina nella seconda giornata del 2° Round di qualificazione all'Europeo di categoria. A decidere l'incontro è il gol al 19' di Dyedov, che sfrutta un retropassaggio errato da parte di Natale e batte Anelli a tu per tu. La reazione degli Azzurrino non si fa attendere e arriva al 34' con Steffanoni, che in area si libera e calcia con il piatto, trovando però l'opposizione del portiere avversario. Al 41' è Lontani con una punizione davvero insidiosa a sfiorare il pari, ma il suo destro termina a lato di pochissimo. Nella ripresa è sempre l'esterno del Parma a creare, ma gli uomini di Favo non trovano la rete dell'1-1.

Il tabellino di Italia U19-Ucraina U19 0-1

Marcatori: 19′ Dyedov (U)

Italia: Anelli, Mambuku, Paoli, Natali, Marini (87′ Marello), Wiafe, Ballanti, Steffanoni, Maccaroni (58′ Elimoghale), Fogliaro (58′ Arena), Lontani (80′ Damiano). A disposizione: Maran, Marello, Bovio, Borasio, Prisco, Liberali. Allenatore: Favo.

Ucraina: Talko, Kalyuzhnyi. Ivaskiv, Sherstiuk, Muradyan, Tkachenko, Sykut, Liusin, Huram, Dyedov (85′ Menshykov), Hiyut (59′ Bagry). A disposizione: Bahlai, Melnyk, Ogorodnik, Vepryk Chornenkyi, Kutia, Zubriy. Allenatore: Luzhny.

Classifica

1. Ucraina U19 6 punti (2)

2. Italia U19 3 (2)

3. Israele U19 3 (2)

4. Romania U19 0 (2)