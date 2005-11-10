Roma, Ndicka al bivio: rinnovo o cessione nel 2027. E spunta una clausola sulla vendita

Evan Ndicka è diventato uno dei pilastri della Roma, resistendo alle indiscrezioni di mercato che puntualmente lo accompagnano durante le sessioni estive. Arrivato a parametro zero nel 2023, il centrale ivoriano rappresenta anche un patrimonio economico importante per la società giallorossa: una sua eventuale cessione garantirebbe infatti una plusvalenza particolarmente significativa. Nonostante qualche timido interessamento dalla Premier League, il difensore è sempre rimasto nella Capitale, conquistando un ruolo centrale anche nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

Roma, a giugno incontro tra D'Amico e Ndicka: contratto in scadenza nel 2028

Come racconta Il Messaggero, tra gli impegni del direttore sportivo Tony D'Amico per la prossima estate ci sarà anche il confronto con Ndicka per discutere il rinnovo. Il contratto scadrà nel giugno 2028 e la Roma dovrà scegliere se prolungare l'accordo oppure valutare una cessione, evitando di arrivare a dodici mesi dalla scadenza senza garanzie sul futuro. Il calciatore, che si è separato dal proprio agente e gestisce personalmente i suoi interessi, non dispone di alcuna clausola di rinnovo automatico.

Ndicka, il 20% della futura cessione spetta al giocatore. Gasperini vuole trattenerlo

Un dettaglio significativo riguarda gli accordi economici: Ndicka ha diritto al 20% della somma che la Roma incasserebbe da un suo eventuale trasferimento. Una condizione che rende poco conveniente per entrambe le parti arrivare alla scadenza naturale del contratto senza un'intesa. Il difensore si trova bene nella Capitale e Gasperini non vorrebbe rinunciare a uno dei suoi uomini di fiducia. Ogni discussione è comunque rimandata alla prossima estate: la priorità resta il campo, con l'obiettivo di conquistare un trofeo in maglia giallorossa.