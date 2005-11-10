Napoli, Manna: "Cacciamani piace come tanti. Varela? Siamo coperti e il Monza non lo cede"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista su diverse tematiche intervendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Con la Lazio ci sono stati aspetti positivi e negativi. Dopo la vittoria di Monza e la grande prestazione con la Roma, dove purtroppo abbiamo raccolto solo un pareggio. La sconfitta di Torino e la successiva trasferta di Porto ci hanno tolto quelle certezze che avevamo acquisito nelle partite precedenti. La partita di domenioca è stata estremamente complicata, abbiamo giocato di giovedì e domenica alle 12.30 con gli stessi giocatori, tranne Olivera, non abbiamo potuto ruotare più di tanto. Nel primo tempo sicuramente la Lazio ha fatto a tratti una partita migliore, più libera mentalmente. Ma la reazione nel secondo tempo è incoraggiante, perché il Napoli ha fatto vedere che ha l'energia mentale e la voglia di uscire e 'pulire' questa situazione attuale. Quindi col recupero di qualche giocatore speriamo di dare un'energia diversa e una linfa nuova alla squadra".

Direttore, ci sono novità sul recupero degli infortunati? Neres, Favasuli e Spinazzola potrebbero tornare in gruppo sabato?

“Innanzitutto, una parte della squadra è libera fino a sabato. Per i giocatori più impiegati abbiamo preferito non spezzettare i giorni di riposo, visto il periodo intenso che c'è stato. Alcuni che hanno avuto un minutaggio inferiore, invece, si sono allenati. Per esempio, Beukema ha lavorato ieri e oggi. Stiamo recuperando dei calciatori e pensiamo di aggregare Neres, Favasuli e Spinazzola nella giornata di sabato, quando la squadra riprenderà a pieno regime. Gradualmente speriamo di accelerare il recupero degli altri giocatori, tra cui Di Lorenzo e Alisson. Stiamo lavorando nel modo corretto, cercando di recuperare energie”.

Il Napoli sta attraversando un momento difficile. Quanto è importante ritrovare unità e serenità?

“Siamo assolutamente consci della situazione. Non siamo contenti, né noi né soprattutto i tifosi, dell'avvio di campionato che abbiamo avuto. Al di là degli infortuni e delle altre dinamiche, se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato o delle valutazioni non corrette, siamo qui per lavorare e rimediare. Questo è un gruppo che ha sempre risposto. Negli ultimi due anni abbiamo sempre reagito, cercando di onorare la maglia e portare a casa i risultati. Sono sicuro che riusciremo a uscire da questa situazione insieme e uniti. Il secondo tempo di domenica ci ha fatto vedere questo, al di là delle polemiche strumentali e troppo enfatizzate dopo la partita con il Porto. Speriamo di trovare una serie di risultati positivi e un po' più di tranquillità, senza vivere ogni partita come se fosse l'ultima, perché questo ci condiziona”.

Contro Inter, Roma e Lazio il Napoli ha mostrato buone prestazioni, raccogliendo meno di quanto meritasse. C'è rammarico?

“Sicuramente sono state prestazioni di livello, prestazioni importanti. Però nella vita, come nel calcio, i dettagli e l'attenzione fanno la differenza. Se non siamo riusciti a capitalizzare e a raccogliere i tre punti, forse qualcosa l'abbiamo sbagliato anche noi. Non dobbiamo attaccarci agli episodi, ma capire dove migliorare, dove crescere e come continuare a esprimere questo tipo di prestazioni con continuità. Bisogna vedere l'aspetto positivo, ma questo deve darci anche la consapevolezza che dobbiamo fare meglio. Lavoriamo per questo”.

Vi confrontate quotidianamente con Allegri? Avete già programmato gli interventi per il mercato di gennaio?

“Con Allegri e con il presidente ci confrontiamo ogni giorno, quindi siamo abbastanza allineati, come lo eravamo anche prima. Il mercato di gennaio presenta sempre qualche complicazione, perché comunque si gioca e non è semplice fare operazioni, come abbiamo visto anche in passato. Sicuramente abbiamo le idee chiare e cercheremo di migliorare, completare e compensare la rosa. Dobbiamo però arrivarci a gennaio: ci sono tante partite e dobbiamo affrontarle nel modo migliore, dando continuità alle prestazioni e ai risultati, così da poter valutare le cose con maggiore lucidità”.

Avete già individuato i ruoli nei quali intervenire?

“Sicuramente abbiamo le idee abbastanza chiare. Poi bisogna vedere come arriveremo a gennaio e quali saranno le opportunità in quel periodo. Fare adesso dei nomi o indicare dei ruoli non mi sembra corretto nei confronti dei giocatori che devono portarci fino a gennaio. Ma certamente sappiamo dove vogliamo intervenire”.

In estate avete provato a realizzare operazioni importanti, come quella per Gabriel Jesus. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione?

“L'anno passato abbiamo speso tanto, forse potevamo spendere meglio. Lo dico anche con autocritica, questo è assodato. Il presidente non si è tirato indietro, non si è mai tirato indietro. Quest'anno abbiamo avuto una politica diversa, che nel periodo estivo è stata un po' di austerity, ma avevamo la necessità di rispettare parametri vitali per noi. Adesso cercheremo di migliorare la squadra per quello che sarà possibile fare. Abbiamo provato a fare delle operazioni, nessuno ci ha vietato di vendere e poi comprare, ma non ci siamo riusciti perché il mercato è stato un po' in stallo. Cercheremo di farlo a gennaio, facendoci trovare pronti”.

Il Napoli dovrà anche abbassare l'età media della rosa. Avete già una strategia per gennaio e per la prossima estate?

“Assolutamente sì, ma le idee chiare le avevamo anche prima. Nell'anno post-scudetto abbiamo fatto dieci-undici acquisti. Se non avessimo avuto le idee chiare, non li avremmo fatti. Poi le operazioni possono riuscire bene o male: c'è chi si inserisce subito, chi ha bisogno di più tempo e chi non riesce a esprimersi. C'è bisogno di intervenire. Il mercato è cambiato molto negli ultimi anni, perché si spendono anche cifre folli per giocatori che hanno fatto vedere ancora poco. Bisogna essere bravi, cercare di arrivare prima degli altri e, perché no, correre anche qualche rischio”.

Cacciamani è un giocatore che piace al Napoli?

“Sicuramente è un prospetto interessante. È un calciatore del 2007 che ha fatto un campionato importante l'anno scorso con la Juve Stabia e sta dimostrando di avere del potenziale. In una rosa che in prospettiva va ringiovanita è un giocatore interessante. Da qui a dire che sia un calciatore del Napoli, però, ce ne passa. Ci sono lui e tanti altri giocatori che stiamo seguendo. Sicuramente è uno dei prospetti più interessanti che il panorama calcistico italiano possa offrire in questo momento. Ci sono tanti giovani ai quali bisogna provare a dare fiducia, ma dire che lo compreremo sarebbe fuorviante e prematuro”.

Il Napoli sta seguendo con particolare attenzione la Ligue 1 francese per individuare giovani centrocampisti?

“Noi guardiamo tutti i campionati. A volte vengono accostati al Napoli nomi che non abbiamo mai trattato. Fa parte del gioco, perché quando non ci sono notizie di calcio giocato si tende a parlare di mercato, anche facendo nomi che possono creare aspettative non corrette. Cerchiamo un po' di energia, qualcuno che dia freschezza alla squadra, perché è quello che secondo me in questo momento ci sta mancando. Che giochi in Francia, Spagna, Italia o Inghilterra, l'importante è che sia un calciatore interessante. Però dobbiamo prima arrivare a gennaio nel modo migliore”.

Tra i nomi accostati al Napoli c'è anche Varela, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Monza. È un obiettivo concreto?

“È un buon giocatore, ma noi adesso abbiamo Lucca, che è giovane e può ricoprire quella posizione. Il Napoli in questo momento è coperto. Poi vedremo, in base alle uscite, quello che succederà e faremo delle valutazioni. Sicuramente è un calciatore che sta facendo bene, con numeri importanti. Non penso che il Monza a gennaio voglia privarsi di un giocatore così, visto che lotta per la salvezza, e se lo farà sicuramente non lo regalerà. Noi in questo momento non ci siamo mossi, non abbiamo fatto assolutamente nulla. È un buon giocatore, ma il Napoli non ha fatto nessun passo”.