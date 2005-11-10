Valle: "Invidia del Como? Si parla parecchio della mancanza di italiani e dei soldi spesi..."

"No, non si parla di scudetto. Siamo felici e l’idea è quella di continuare a vincere. Il resto è tutto molto lontano ed è meglio non pensarci". Parola di Alex Valle, terzino sinistro del Como in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, quando invece è passato a discutere del possibile sentimento di invidia provato da alcuni a parlare del club lariano.

Risposta alle voci da fuori

"Beh, diciamo che si parla parecchio di certe cose", ha sottolineato Valle. "Prima il tema della mancanza di italiani, poi quello dei tanti soldi spesi. Noi però non ci facciamo caso. Siamo tranquilli, pensiamo a giocare, a farlo bene, a competere e a far divertire la gente. E mi pare che la cosa si noti. Siamo seri e direi che non abbiamo problemi con nessuno".

Ko a San Siro

La sconfitta con l'Inter prima di tuffarsi nella sosta nazionali ha lasciato un segno invece: "Noi arrivavamo con sensazioni ottime e non solo per il Lens, però alla fine ci siamo sentiti impotenti, incapaci di dimostrare sul campo il nostro grande stato di forma. Non siamo stati noi stessi. Abbiamo perso tanti palloni, e loro hanno fatto il loro lavoro. Quando pressavano lo facevano al meglio, togliendoci l’aria, e poi quando hanno potuto aspettarci e ripartire in contropiede l’hanno fatto in maniera perfetta. È uno dei loro punti forti".

Si può sognare?

Sulla possibilità, invece, di replicare il percorso del suo compagno di squadra e connazionale Jacobo Ramón per raggiungere la Nazionale spagnola maggiore, non si pone limiti. Consapevole della presenza di "big" come Cucurella e Grimaldo: "Dura farsi largo? Certo. Però io mi considero già fortunato di essere qui con l’Under 21. Il futuro si vedrà. intanto c’è un Europeo da giocare. Ho lavorato tanto per arrivare fin qui e non ho alcuna intenzione di smettere ora. Sono felice. E il bello deve ancora arrivare".