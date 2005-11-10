Francia, Zidane cambia I suoi piani: chiamato Mayulu dopo il problema di Mbappé

Zinedine Zidane è stato costretto a modificare i suoi piani. Senny Nsona Mayulu, inizialmente convocato con la Francia Under 21, è stato aggregato alla nazionale maggiore per compensare il forfait di Aurelien Tchouameni e il problema accusato da Kylian Mbappé, con quest'ultimo che dovrebbe saltare la sfida contro l'Italia.

La chiamata del giovane centrocampista offensivo del PSG arriva quindi in un momento particolare per i Bleus: dopo l’infortunio del giocatore del Real Madrid, il commissario tecnico aveva deciso inizialmente di non convocare nessun altro elemento per sostituirlo, forte della presenza in rosa di Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot e Warren Zaïre-Emery, tutti utilizzabili nello stesso ruolo.

L’emergenza cambia le strategie di Zidane

Il problema muscolare di Mbappé ha però come detto modificato lo scenario. Mayulu rappresenta una soluzione interessante anche per la sua duttilità: oltre a poter agire da centrocampista offensivo, il classe 2006 può essere impiegato in posizione più avanzata, offrendo un’alternativa nel reparto offensivo qualora il capitano dei Bleus non dovesse recuperare.

Prima chiamata con i grandi per il talento francese

Il giocatore del Paris Saint-Germain lascia così temporaneamente il gruppo dell’Under 21 per vivere la prima esperienza con la nazionale maggiore. Zidane ha scelto di affidarsi a un profilo giovane ma che già ha disputato quasi 100 partite con il suo club, vincendo due Champions e segnando nella storica finale contro l'Inter. In questa stagione, fino a questo momento, ha collezionato 9 presenze con 3 reti e 2 assist in circa 350 minuti.