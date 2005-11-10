Como, Valle: "Fermarsi? No, ma dopo il 9-1 al Lens ci siamo messi nella loro pelle"

C'è chi, dopo Ramon, comincia a ipotizzare una promozione anche per Alex Valle in prima squadra spagnola, anche se in questo momento si trova in ritiro con la Nazionale Under 21 per disputare gli impegni di categoria con Giappone e Albania. Ma il terzino del Como sta vivendo una stagione impensabile fino a quasi due anni fa, quando ha firmato con il club lariano dopo il passaggio dal Barcellona. Men che meno il 9-1 in Champions League al Lens: "Sì, è stata una notte incredibile. È andato tutto per il meglio. Siamo partiti forte, sia noi che loro. Era solo la nostra seconda trasferta, e in Olanda avevamo perso, abbiamo resistito ai primi assalti e poi tutto ha iniziato a scorrere nel migliore dei modi. Abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio, a segnare con azioni pregevoli, abbiamo continuato e sono arrivati nove gol", ha detto nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.

La reazione

Di fermarsi, però, di fronte alle difficoltà degli avversari francesi non se n'è parlato. "No, arrivavano i gol e non è che stavamo lì a pensarci su più di tanto. Io penso che mantenere il ritmo come se fossimo sullo 0-0 vuol dire mostrare rispetto per l’avversario. E alla fine è arrivato questo risultato storico. Se ci hanno detto qualcosa alla fine? No. Eravamo euforici ma ci siamo anche messi nella pelle degli avversari. Abbiamo salutato i nostri tifosi e ce ne siamo andati rapidamente, eravamo coscienti della situazione".

Tragitto europeo

In Champions, invece, sono arrivati 9 punti in 4 partite al debutto assoluto nella massima competizione per club. "In Europa siamo partiti bene, ora abbiamo l’Aek e speriamo di arrivare a 12 punti, poi avremo tre partite super complicate con Betis, i campioni in carica del Psg e il Barça: volevamo queste sfide, era il nostro sogno", ha detto Valle. "L’abbiamo realizzato e lo stiamo vivendo, non c’è nulla di cui lamentarsi", ha aggiunto il terzino spagnolo. Nemmeno di fronte al ko disarmante (2-0) con l'Inter: "Il fatto di aver perso con l’Inter non ci deve far cambiare né la mentalità né la valutazione della stagione. Siamo in una posizione di privilegio, soprattutto se guardiamo indietro, alla tanta strada che abbiamo fatto. Per questo dobbiamo andare avanti con la stessa idea".