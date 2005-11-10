Roma, stamane l'ultimo allenamento della settimana: Dybala, Svilar e Mancini vicini al rientro

Roma, stamane l'ultimo allenamento della settimana: Dybala, Svilar e Mancini vicini al rientroTMW
Simone Lorini
La Roma ha svolto allenamento questa mattina a Trigoria, prima di tre giorni di pausa per recuperare le energie. Parzialmente in gruppo Dybala, Svilar e Mancini, tutti vicini al rientro a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Parma. Differenziato per Gollini, che soffre del problema alla schiena rimediato prima della sosta.
La squadra tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio. Di seguito il calendario della Roma per le ultime settegare del 2026:
Novembre 2026
Sab 21 novembre Serie A (12ª) Parma – Roma 18:00 Stadio Ennio Tardini
Mer 25 novembre Champions League (5ª) PSG – Roma 21:00 Parc des Princes
Dom 29 novembre Serie A (13ª) Roma – Monza 18:00 Stadio Olimpico
Dicembre 2026
Ven 4 dicembre Serie A (14ª) Bologna – Roma 20:45 Stadio Dall’Ara
Mar 8 dicembre Champions League (6ª) Roma – Sporting CP 21:00 Stadio Olimpico
Dom 13 dicembre Serie A (15ª) Lazio – Roma (Derby) 12:30 Stadio Olimpico
Sab 19 dicembre Serie A (16ª) Roma – Juventus 20:45 Stadio Olimpico