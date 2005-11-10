Il bilancio delle prime sei gare dell’Italia di Mancini: cosa salvare e cosa no

Da una sconfitta all'altra, nel mezzo tre vittorie e un pareggio. Ecco le prime sei partite della seconda gestione di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Un bilancio difficile da giudicare, perché dopo la vittoria di San Siro con i francesi sembrava che il commissario tecnico avesse trovato la strada giusta. Il 4-1 di Bruxelles ha rimesso tutto in discussione. Non tutto, però, è da buttare.

Cosa salvare

I giovani, anzitutto. Mancini ha avuto il coraggio di convocare e utilizzare ragazzi che fino a pochi mesi fa erano lontani dalla Nazionale maggiore. Da Michael Kayode a Issa Doumbia, passando per Alessandro Romano, Antonio Vergara, Luca Koleosho e Niccolò Pisilli, il rinnovamento è cominciato davvero. Non tutti hanno convinto, ma serve tempo.

La retrocessione evitata. C'è poi il risultato minimo raggiunto: dopo la mancata qualificazione al Mondiale, un'altra figuraccia avrebbe avuto conseguenze pesanti. L'Italia ha evitato anche i play out di Nations League e soprattutto sarà testa di serie al sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Non era scontato dopo la partenza con il Belgio.

Pio c'è La certezza più importante, tra i singoli, riguarda l'attacco. Francesco Pio Esposito ha dimostrato di poter essere già il centravanti della Nazionale. La doppietta con la Francia e la rete di Bruxelles, arrivata prima del rigore sbagliato nel finale, sono la conferma di una personalità che va ben oltre i vent'anni. Mancini ha trovato un punto fermo attorno al quale costruire il reparto offensivo.

Cosa non salvare

Il Belgio ha mostrato tutti i limiti dell'Italia. Due su due, con sei gol incassati e uno segnato. A Bruxelles gli azzurri sono andati in vantaggio, poi hanno incassato tre reti in undici minuti. Le difficoltà nell'uno con uno, l'incapacità di contenere Doku e Moreira e una difesa spesso esposta hanno evidenziato quanto lavoro manchi per competere stabilmente con le migliori nazionali europee.

Mancini ha sbagliato a scegliere su quale partita concentrare le energie. La vittoria con la Francia è stata prestigiosa, ma era il Belgio l'avversario da non perdere di vista per assicurarsi il secondo posto. Il ct ha ammesso che la squadra era stanca: una spiegazione che finisce per chiamare in causa proprio le sue scelte, perché tra le due gare c'erano appena tre giorni e la possibilità di gestire diversamente uomini e minutaggi.

l'Italia è migliorata, ma non abbastanza. Ha trovato alcuni giocatori importanti e mostrato sprazzi di buon calcio, senza acquisire ancora la continuità necessaria. Il prossimo obiettivo è Euro 2028 e la qualificazione non può essere messa in discussione. Mancini ha iniziato a ricostruire, ma sei partite non bastano per considerare concluso il lavoro, anzi.