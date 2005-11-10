Dovbyk ai margini anche dell'Ucraina, a gennaio può tornare in Spagna: c'è il Valencia

La parentesi con la Nazionale ucraina non ha restituito segnali incoraggianti sul momento di Artem Dovbyk. L'attaccante, convocato soltanto dopo il forfait di Matvii Ponomarenko, è entrato appena al 91' nella sfida persa contro l'Irlanda del Nord, confermando le difficoltà vissute anche a livello di club. Al Bologna, infatti, il centravanti è finito progressivamente ai margini del progetto tecnico di Palladino: appena 105 minuti in Serie A e soltanto 21 con il nuovo allenatore. Anche le recenti parole del tecnico, che gli ha chiesto maggiore intensità negli allenamenti, sembrano fotografare una situazione complicata.

Roma e Bologna al lavoro per trovare una soluzione

Il futuro dell'ucraino passa inevitabilmente dai rapporti tra i due club. La Roma, proprietaria del cartellino, mantiene infatti l'ultima parola sull'eventuale interruzione anticipata del prestito. Come scrive il Corriere di Bologna, l'ipotesi di un ritorno a disposizione di Gasperini non sembra percorribile e l'obiettivo sarà individuare una terza destinazione, coinvolgendo anche l'entourage del giocatore. Un'operazione non semplice, soprattutto considerando l'ingaggio superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione.

La Spagna resta la pista più concreta

Per Dovbyk si guarda soprattutto alla Liga, campionato nel quale aveva lasciato il segno con la maglia del Girona, conquistando il titolo di capocannoniere nel 2023-24 con 24 reti. Betis e Villarreal avevano già manifestato interesse in estate, frenati però dalle richieste economiche. Adesso potrebbe farsi avanti il Valencia, che avrebbe effettuato nuovi sondaggi nelle ultime ore. La priorità è trovare una sistemazione a un attaccante che finora non è riuscito a garantire continuità, né fisica né tecnica.