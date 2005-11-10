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Le partite di oggi: il programma di sabato 14 novembre

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
14.11.2026 04:30Altre Notizie
Fonti preferite
Tutte le partite delle prossime ore, con rispettivi orari: Nations League, qualificazioni alla Coppa d'Africa, Serie C e amichevoli.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato di appuntamenti internazionali, ma anche di calcio italiano. Riflettori puntati in primis sulla UEFA Nations League, con diverse sfide interessanti tra le quali Portogallo-Danimarca, Norvegia-Galles e Austria-Irlanda. Spazio anche alle qualificazioni alla Coppa d'Africa, mentre in Italia torna protagonista la Serie C, con diversi derby e incroci importanti: spiccano AlbinoLeffe-Brescia, Reggiana-Livorno e il derby pugliese Bari-Foggia. Numerose anche le amichevoli internazionali, con Giappone-Brasile tra le sfide più attese.

UEFA Nations League – Lega A

18:00 Norvegia-Galles
20:45 Portogallo-Danimarca

UEFA Nations League – Lega B

15:00 Kosovo-Israele
18:00 Georgia-Ungheria
20:45 Austria-Irlanda
20:45 Irlanda del Nord-Ucraina
20:45 Romania-Polonia
20:45 Svezia-Bosnia-Erzegovina

Serie C – Girone A

14:30 AlbinoLeffe-Brescia
14:30 Arzignano-Alcione Milano
14:30 Renate-Desenzano
17:30 Carpi-Giana Erminio
17:30 Lumezzane-Trento

Serie C – Girone B

14:30 Reggiana-Livorno
14:30 Vis Pesaro-Pianese
17:30 Gubbio-Grosseto

Serie C – Girone C

14:30 Casarano-Picerno
17:30 Bari-Foggia

Amichevoli internazionali

06:30 Tahiti-Isole Cook
07:00 Bahrain-Yemen
08:00 Corea del Sud U21-Messico U23
09:00 Thailandia U23-Singapore U23
09:30 Vietnam U19-Corea del Sud U19
11:15 Giappone-Brasile
12:00 Inghilterra U18-Svezia U18
12:00 Olanda U18-Svizzera U18
13:00 Cina-Malesia
13:00 Cina Taipei-Kyrgyzstan
13:00 Vietnam U23-Qatar U23
13:35 Cina U19-Tagikistan U19
14:00 Emirati Arabi Uniti U23-Giordania U23
14:00 Giordania U20-USA U19
16:00 Iraq U23-Libano U23
16:00 Palestina-Iran
16:00 Turchia U18-Germania U18
17:00 Canada U17-USA U17
20:00 Basque Country-Venezuela
21:00 Paraguay U20-Giappone U19

Qualificazioni Coppa d'Africa

17:00 Uganda-Botswana
20:00 Algeria-Togo
20:00 Angola-South Sudan

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