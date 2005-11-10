Le partite di oggi: il programma di sabato 14 novembre
Giacomo Iacobellis
Sabato di appuntamenti internazionali, ma anche di calcio italiano. Riflettori puntati in primis sulla UEFA Nations League, con diverse sfide interessanti tra le quali Portogallo-Danimarca, Norvegia-Galles e Austria-Irlanda. Spazio anche alle qualificazioni alla Coppa d'Africa, mentre in Italia torna protagonista la Serie C, con diversi derby e incroci importanti: spiccano AlbinoLeffe-Brescia, Reggiana-Livorno e il derby pugliese Bari-Foggia. Numerose anche le amichevoli internazionali, con Giappone-Brasile tra le sfide più attese.
UEFA Nations League – Lega A
18:00 Norvegia-Galles
20:45 Portogallo-Danimarca
UEFA Nations League – Lega B
15:00 Kosovo-Israele
18:00 Georgia-Ungheria
20:45 Austria-Irlanda
20:45 Irlanda del Nord-Ucraina
20:45 Romania-Polonia
20:45 Svezia-Bosnia-Erzegovina
Serie C – Girone A
14:30 AlbinoLeffe-Brescia
14:30 Arzignano-Alcione Milano
14:30 Renate-Desenzano
17:30 Carpi-Giana Erminio
17:30 Lumezzane-Trento
Serie C – Girone B
14:30 Reggiana-Livorno
14:30 Vis Pesaro-Pianese
17:30 Gubbio-Grosseto
Serie C – Girone C
14:30 Casarano-Picerno
17:30 Bari-Foggia
Amichevoli internazionali
06:30 Tahiti-Isole Cook
07:00 Bahrain-Yemen
08:00 Corea del Sud U21-Messico U23
09:00 Thailandia U23-Singapore U23
09:30 Vietnam U19-Corea del Sud U19
11:15 Giappone-Brasile
12:00 Inghilterra U18-Svezia U18
12:00 Olanda U18-Svizzera U18
13:00 Cina-Malesia
13:00 Cina Taipei-Kyrgyzstan
13:00 Vietnam U23-Qatar U23
13:35 Cina U19-Tagikistan U19
14:00 Emirati Arabi Uniti U23-Giordania U23
14:00 Giordania U20-USA U19
16:00 Iraq U23-Libano U23
16:00 Palestina-Iran
16:00 Turchia U18-Germania U18
17:00 Canada U17-USA U17
20:00 Basque Country-Venezuela
21:00 Paraguay U20-Giappone U19
Qualificazioni Coppa d'Africa
17:00 Uganda-Botswana
20:00 Algeria-Togo
20:00 Angola-South Sudan