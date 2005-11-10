Le partite di oggi: il programma di sabato 14 novembre

Sabato di appuntamenti internazionali, ma anche di calcio italiano. Riflettori puntati in primis sulla UEFA Nations League, con diverse sfide interessanti tra le quali Portogallo-Danimarca, Norvegia-Galles e Austria-Irlanda. Spazio anche alle qualificazioni alla Coppa d'Africa, mentre in Italia torna protagonista la Serie C, con diversi derby e incroci importanti: spiccano AlbinoLeffe-Brescia, Reggiana-Livorno e il derby pugliese Bari-Foggia. Numerose anche le amichevoli internazionali, con Giappone-Brasile tra le sfide più attese.

UEFA Nations League – Lega A

18:00 Norvegia-Galles

20:45 Portogallo-Danimarca

UEFA Nations League – Lega B

15:00 Kosovo-Israele

18:00 Georgia-Ungheria

20:45 Austria-Irlanda

20:45 Irlanda del Nord-Ucraina

20:45 Romania-Polonia

20:45 Svezia-Bosnia-Erzegovina

Serie C – Girone A

14:30 AlbinoLeffe-Brescia

14:30 Arzignano-Alcione Milano

14:30 Renate-Desenzano

17:30 Carpi-Giana Erminio

17:30 Lumezzane-Trento

Serie C – Girone B

14:30 Reggiana-Livorno

14:30 Vis Pesaro-Pianese

17:30 Gubbio-Grosseto

Serie C – Girone C

14:30 Casarano-Picerno

17:30 Bari-Foggia

Amichevoli internazionali

06:30 Tahiti-Isole Cook

07:00 Bahrain-Yemen

08:00 Corea del Sud U21-Messico U23

09:00 Thailandia U23-Singapore U23

09:30 Vietnam U19-Corea del Sud U19

11:15 Giappone-Brasile

12:00 Inghilterra U18-Svezia U18

12:00 Olanda U18-Svizzera U18

13:00 Cina-Malesia

13:00 Cina Taipei-Kyrgyzstan

13:00 Vietnam U23-Qatar U23

13:35 Cina U19-Tagikistan U19

14:00 Emirati Arabi Uniti U23-Giordania U23

14:00 Giordania U20-USA U19

16:00 Iraq U23-Libano U23

16:00 Palestina-Iran

16:00 Turchia U18-Germania U18

17:00 Canada U17-USA U17

20:00 Basque Country-Venezuela

21:00 Paraguay U20-Giappone U19

Qualificazioni Coppa d'Africa

17:00 Uganda-Botswana

20:00 Algeria-Togo

20:00 Angola-South Sudan