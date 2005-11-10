Castagnini: "Il Frosinone a gennaio non cede nessuno. Kvernadze? Metteremo le cose a posto"

Se c'è una squadra che più di ogni altra sta sorprendendo in questo avvio di Serie A, quella è il Frosinone. Uno degli artefici dello straordinario avvio di stagione dei ciociari è senza dubbio il direttore sportivo Renzo Castagnini, presente quest'oggi per un Forum nella redazione di TuttomercatoWeb. Il dirigente ha iniziato a parlare del mercato invernale: "Non abbiamo la necessità di cedere giocatori e questa è una cosa importante. A gennaio ci possono chiedere quello che vogliono, ma le cose rimangono così. Senza di loro non potevamo farle".

Qual è il futuro di Kvernadze?

"Con lui ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiduciose che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top".

Cosa farete con Raimondo? Perché è un giocatore del Bologna.

"Non lo so, i prestiti sono prestiti... Sono giocatori bravi, vediamo. Bisogna godersi il momento e non andare tanto a girovagare perché la Serie A diventa una cosa problematica".

Questo e molto altro nelle prossime ore sulle pagine di TuttomercatoWeb, con l'intervista completa a Renzo Castagnini.