Che cosa ci dice il peggior ko del Napoli in questa Serie A? Mercato e Champions non aiutano

Il Napoli è scoppiato nel giorno della sfida più sentita, quella contro la Juventus. Un 3-0 che non lascia spazio a molte parole, per l'andamento della partita e per il modo in cui la Juve ha annientato gli azzurri, ma c'è molto di più, visto che il ko più pesante in questa Serie A, il quinto della stagione in campionato, rischia di lasciare strascichi importanti in vista dei prossimi mesi. La corsa Scudetto è praticamente compromessa e alla fine potrebbe essere stato Luciano Spalletti, il tecnico del terzo titolo della storia del club partenopeo, ad aver scucito in modo definitivo il tricolore dal petto della squadra di Antonio Conte.

L'Inter, adesso, è lontana ben nove punti e per il Napoli sarà difficilissimo recuperare un gap del genere, visto anche le condizioni della sua rosa, alle prese con i tantissimi infortuni che hanno inciso tantissimo in questa stagione. La squadra è stanca, questo è sotto gli occhi di tutti e non ci vuole un genio per capirlo, ma dal mercato non arriveranno tanti aiuti, a causa del mercato a saldo zero imposto dalle regole federali, molto cervellotiche e probabilmente neanche troppo giuste. Giovane potrà dare una mano, certo, ma non ha l'esperienza per incidere così tanto nella lotta Scudetto.

E se da una parte il mercato non aiuterà il Napoli neanche il pensiero che porta alla Champions potrà farlo, visto che le cose non stanno andando bene neanche in Europa. La sfida contro il Chelsea sarà fondamentale, questo è certo, e nonostante la rosa ridotta ai minimi termini Conte dovrà cercare di andare avanti centrando i playoff, perché in caso contrario la stagione sarebbe praticamente già finita prima ancora di entrare nel mese di febbraio.