Lo scorso anno fu una delle chiavi di volta della stagione. Il Como che va a vincere allo Stadium contro la Juventus 0-2 a fine febbraio, consolidando le posizioni di vetta e portando a casa 3 punti contro una diretta concorrente che molto semplicemente valevano doppio. Questo Como-Juventus arriva prima e magari avrà meno impatto sulle sorti di classifica delle due squadre, ma proprio partendo da quella partita dello scorso campionato si possono trarre spunti.

Il centrocampo della Juventus male nelle letture

Il primo gol arriva presto, dopo 10 minuti, con Douvikas che ruba palla dopo una costruzione sbagliata della Juventus a destra, con Locatelli “pigro” nell’accompagnare la ripartenza e Thuram sulla sua verticale troppo alto rispetto alla palla. Uno sbilanciamento che ha portato il Como ad aggredire l’area, con Vojvoda che ha avuto tempo e modo di segnare sul palo forte di Di Gregorio. Il secondo gol arriva dopo uno sviluppo offensivo confuso della Juventus. Anche in questo caso il centrocampo sembra posizionato male rispetto al movimento della palla, con la Juventus che poi non riesce a gestire bene la transizione negativa e l’asse Perrone, Da Cunha e Caqueret che confeziona il secondo gol.

Oggi interpreti diversi per la Juventus

Koopmeiners ci sarà, nel mezzo. Con lui più Sarr di Douglas Luiz, ma il senso non cambia. La Juventus dovrà riuscire ad accompagnare meglio le due fasi con i suoi mediani, in modo da non concedere il fianco alle letture del Como sulle linee di passaggio e la conquista delle seconde palle. Due concetti su cui gli uomini di Fabregas si esaltano e a cui la Juventus dovrà prestare particolre attenzione soprattutto nel primo tempo, quando gli spazi sono stretti e la tecnica dei lariani può fare la differenza.