Il coltellino svizzero di Spalletti per scardinare la difesa sarda: tre da seguire in Cagliari-Juventus

Una squadra è in zona Champions e, con soli due gol presi, ha la miglior difesa della Serie A. L'altra è più attardata in classifica, fa un po' fatica a segnare e soprattutto a dare costanza alle sue prestazioni. La cosa più sorprendente è nel primo caso ci stiamo riferendo al mirabolante Cagliari di Pisacane, mentre nel secondo alla Juventus di Spalletti, chiamato a trovare una continuità di rendimento indispensabile nella lotta all'Europa che conta.

Caprile para tutto a capo di una difesa ermetica

Consigliare un portiere quando dall'altra parte c'è la Juventus è una scelta coraggiosa, ma queste prime giornate ci hanno detto una cosa: che i sardi sono praticamente impenetrabili e che i bianconeri stanno facendo tanta fatica a segnare. Elia Caprile è il leader di questa difesa ermetica: 3 clean sheet come solo i due colleghi romani hanno saputo fare, primo per percentuale di parate (90.5%), ottavo per salvataggi ogni 90 minuti (3.8), terzo per gol evitati (2.6). Un muro.

McKennie il coltellino svizzero di Spalletti

Dall'altra parte Luciano Spalletti ha però dalla sua un coltellino svizzero capace di forzare anche la più tosta delle armature: Weston McKennie. Lo statunitense finora ha patito una serie di problematiche fisiche che non gli hanno permesso di essere al 100% ma in questa sosta ha avuto tre settimane di tempo per lavorare alla Continassa per rimettersi in forma. E con lui in campo la Juve da marzo ha perso solo una volta in Serie A.

Alajbegovic, è il momento di brillare

Prima serviva trovare un equilibrio con Yildiz (tema rimandato a quando il turco tornerà), poi un necessario periodo di adattamento alla Serie A. Adesso però per Kerim Alajbegovic è arrivato il momento di brillare come fatto con la Bosnia, decisivo anche in questa sosta con un assist contro la Romania e con il gol del pareggio contro la Svezia.