La Champions League sta regalando soddisfazioni importanti ai calciatori delle squadre italiane. Almeno sul piano individuale, infatti, i primi quattro turni della competizione hanno evidenziato un rendimento offensivo di assoluto livello da parte di alcuni protagonisti della Serie A, capaci di inserirsi nelle zone altissime della classifica dei cosiddetti goal involvements, ovvero la somma di gol e assist. A guidare questa graduatoria c'è un giocatore del Como, mentre altri due rappresentanti del calcio italiano inseguono a stretto contatto con uno dei centravanti più forti del panorama internazionale.

Nico Paz davanti a tutti, Douvikas raggiunge Kane

Il nome in copertina è quello di Nico Paz. Il fantasista argentino del Como ha già messo insieme otto partecipazioni al gol, frutto di tre reti e cinque assist in quattro presenze. Un bottino che gli permette di guardare tutti dall'alto, compreso l'attuale Pallone d'Oro Harry Kane.

Alle sue spalle c'è proprio il compagno di squadra Anastasios Douvikas, autore di un avvio di Champions League altrettanto straordinario. L'attaccante greco ha realizzato sei reti, alle quali si aggiunge un assist, raggiungendo quota sette partecipazioni complessive. Un rendimento che trova una corrispondenza proprio in quello del centravanti del Bayern Monaco. Per Douvikas c'è anche un altro dato significativo: con sei centri è attualmente il miglior marcatore della competizione.

Malen, la Roma si gode il suo protagonista

A quota sette c'è anche Donyell Malen, attaccante della Roma. L'olandese ha collezionato quattro gol e tre assist in altrettante presenze, mettendosi sullo stesso piano di Kane.

Ecco la classifica dei **giocatori con il maggior numero di partecipazioni al gol (gol + assist) nella UEFA Champions League 2026/27**, aggiornata all'ultima rilevazione disponibile prima delle partite del 24 novembre.

Champions League, goal involvements

1. Nico Paz – 8 (3 gol, 5 assist)

2. Anastasios Douvikas – 7 (6 gol, 1 assist)

3. Donyell Malen – 7 (4 gol, 3 assist)

4. Harry Kane – 7 (4 gol, 3 assist)

5. Lamine Yamal – 7 (3 gol, 4 assist)

6. Ousmane Dembélé – 6 (3 gol, 3 assist)

7. Erling Haaland – 5 (5 gol, 0 assist)

8. Nicolò Tresoldi – 5 (5 gol, 0 assist)

9. Fabián Ruiz – 5 (4 gol, 1 assist)

10. Kylian Mbappé – 5 (4 gol, 1 assist)

11. Désiré Doué – 5 (3 gol, 2 assist)

12. Zlatko Tripić – 5 (2 gol, 3 assist)

13. Carlos Forbs – 5 (2 gol, 3 assist)

14. Ermedin Demirović – 4 (4 gol, 0 assist)

15. Raphinha – 4 (4 gol, 0 assist)

16. Serhou Guirassy – 4 (4 gol, 0 assist)

17. Aleksey Batrakov – 4 (4 gol, 0 assist)

18. Luis Suárez – 4 (4 gol, 0 assist)

19. Ross Barkley – 4 (3 gol, 1 assist)

20. Phil Foden – 4 (3 gol, 1 assist)