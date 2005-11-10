Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il PSV ha effettivamente contattato l'entourage di Ardon Jashari, centrocampista del Milan, perché sta cercando di capire se ci sono le condizioni per portare avanti una sorta di trattativa. Tuttavia ad oggi, non c'è possibilità che il calciatore lasci il rossonero, per due motivi: il Milan vuole trattenerlo, ha fatto un investimento su Jashari e vuole dargli fiducia in ottica futura.

Inoltre, c'è anche la volontà del calciatore, che vuole dimostrare tutte le proprie qualità al Milan. Sta iniziando ad ingranare anche dal punto di vista realizzativo, e ad oggi il club non contempla un'uscita di Jashari salvo offerte fuori mercato.