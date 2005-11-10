Como, domani c'è la Roma al "Sinigaglia": ma sarà un mese verità per Cesc Fabregas

Dall'11 ottobre all'8 novembre. Poco più di un mese. E' il tempo che intercorre fra una sosta e l'altra di campionato. Una pausa per le Nazionali che sarà servita a mister Cesc Fabregas per fare il punto della situazione con i giocatori rimasti alla base, pochi a dire la verità, per fare il punto della situazione dopo la sconfitta di Frosinone che ha rallentato la corsa della sua squadra. Il ritorno in campo metterà di fronte ai lariani però una sfida molto improntate contro la Roma di Gian Piero Gasperini per un big match d'alta classifica.

Due stili di gioco diversi ma efficaci

Le due formazioni che si affronteranno in riva al lago alle 12.30 sono state protagoniste di una partenza importante in questa Serie A. Giallorossi e biancoblù infatti stanno tenendo testa all’Inter campione d’Italia uscente e favorita a cucirsi nuovamente sul petto lo scudetto anche in questa stagione. Sarà molto interessante vedere un match fra due squadre che seguono filosofie di gioco differenti ma sempre efficaci ai fini dei risultati.

A novembre c'è l'Inter

E per il Como il mese sarà comunque importante. Perchè se è vero che il ritorno in campionato è senza dubbio di fuoco, l’8 novembre, ultima giornata prima della nuova sosta, la squadra di Fabregas farà visita all’Inter di Chivu a San Siro.