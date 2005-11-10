Un sorriso e le sensazioni di sollievo di chi è tornato sul campo da calcio. Dopo 183 giorni di sofferenza per la distanza dal pallone, dopo un'operazione al ginocchio destro per la rottura del legamento crociato anteriore in Juventus-Fiorentina lo scorso 17 maggio, Fabiano Parisi è tornato. Il terzino classe 2000 è tornato ad allenarsi con la palla tra i piedi e a correre al Viola Park insieme ai compagni di squadra, sotto la guida di Paolo Vanoli. Momento celebrato nelle scorse ore da un post condiviso con una storia su Instragram.

Il messaggio

Ieri, in seduta al centro sportivo della Fiorentina, fotografato con Dodo alle sue spalle, Parisi ha scritto: "È stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri. Giorni di lavoro, pazienza, dubbi, sacrifici e tanta voglia di tornare. Un percorso che mi ha insegnato che non sempre si può scegliere quello che succede, ma si può scegliere come affrontarlo".

Luce in fondo al tunnel

Un infortunio del genere richiede nervi saldi e massima prudenza nelle fasi di riabilitazione e riatletizzazione, ma la felicità di aver ritrovato campo e compagni di squadra è evidente. Si intende esattamente dalla dichiarazione del giocatore: Oggi, dopo tutto questo, iniziare a vedere il traguardo con un sapore speciale. Manca ancora un po', ma posso finalmente sentire il campo di nuovo vicino". Adesso Paolo Vanoli e tutta la Fiorentina lavoreranno per recuperare un tassello piuttosto duttile e capace di posizionarsi a destra e a sinistra, a tutta fascia in una difesa a quattro o schierato più alto e largo da esterno di centrocampo.