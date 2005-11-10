Gustavo Varela dovrà aspettare ancora per realizzare il sogno dell'esordio con il Portogallo. Il centravanti del Monza, convocato per la prima volta dalla selezione maggiore, è stato escluso dalla lista dei 23 giocatori per la sfida contro il Galles, valida per la sesta giornata di Nations League. Dopo le rinunce di Ruben Dias, Joao Palhinha e Bernardo Silva, il gruppo portoghese era sceso a 24 elementi: per questo il commissario tecnico ha dovuto effettuare un solo taglio. La scelta è ricaduta proprio su Varela, che seguirà quindi la partita dalla tribuna. Una decisione amara per il classe 2005, protagonista di un avvio di stagione straordinario con il Monza. L'attaccante è infatti il miglior marcatore della Serie A e ha già realizzato 11 gol in questa annata con il club brianzolo.

Milan, c'è Stiller per il centrocampo: l'erede di Kroos che aspetta ancora la consacrazione

Il Milan continua a monitorare il mercato e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera per la finestra di giugno c'è anche Angelo Stiller Il classe 2001 dello Stoccarda è considerato uno dei migliori registi emergenti d'Europa e rappresenta l'identikit ideale per il centrocampo immaginato da Amorim: un giocatore capace di costruire l'azione dal basso, controllare i ritmi, uscire dalla pressione e garantire qualità anche nella fase di recupero del pallone.

Real e Fiorentina alleate per un altro anno di Mastantuono in viola

Fabio Paratici ha un grande rapporto con il Real Madrid. Un feeling nato ai tempi del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve< che ha permesso al Direttore sportivo della Fiorentina di ottenere in prestito il gioiello Franco Mastantuono. L'operazione sta funzionando al meglio. Vanoli ha in rosa una stella capace di cambiare con i suoi colpi l'andamento delle partite e il Real ha trovato una realtà che permette al suo giovane talento di giocare con continuità. Continuando nel migliore dei modi il suo percorso di crescita. Non ci sono accordi scritti per il futuro ma