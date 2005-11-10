Nico Paz non smette di essere uno dei grandi protagonisti del Como. Nella vittoria per 1-0 contro l'AEK nella quinta giornata della Champions League, pur senza gol, ha sfoggiato tutta la sua classe e il motivo per cui Cesc Fabregas gongola tanto perché il suo numero 10 sia rimasto in biancoblù la scorsa estate, senza farsi ammaliare dalle tentazioni del Real Madrid.

È rimasto ed è chiaro perché

"Quest'anno ho fatto bene a rimanere qua, sono molto felice di giocare per questi colori". Probabilmente tanto, se non tutto, sta qui: perché la stella argentina ha deciso di sacrificare un ritorno immediato al Santiago Bernabeu, agli ordini di José Mourinho? Perché il suo percorso di crescita al Sinigaglia non era ancora finito e, in accordo con il Como, ha dato via libera affinché il ds Carlalberto Ludi lo riscattasse per 60 milioni di euro e blindasse almeno fino al termine della stagione corrente. Anche perché è tutta un'altra storia giocare da assoluto titolare in una squadra come il Como, piuttosto che ritrovarsi a Valdebebas e dover fare a sportellate quotidianamente con una concorrenza interna bestiale (Arda Guler, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Brahim Diaz).

Futuro nebuloso

Se a gennaio è fuori discussione una partenza di Nico Paz, a luglio non v'è certezza. Con 6 gol e 8 assist in 16 partite ovviamente il Real Madrid non è rimasto a guardare e alcune voci dalla Spagna garantirebbero di colloqui in corso nel quartier generale dei blancos circa il futuro di Nico Paz. Come noto, fino al 15 luglio 2027 il club di Florentino Perez potrà ricomprare l'astro argentino con una clausola da 80 milioni di euro. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, il giocatore stesso non sarebbe poi così convinto di tornare al Bernabeu senza garanzie di centralità nel progetto. Non dopo tutto quello che è riuscito a conquistarsi a Como. Da parte sua, finché rimarrà, Fabregas farà in modo di incatenare il classe 2004 ai cancelli del centro sportivo di Mozzate. Se ci è riuscito fino a questo momento...