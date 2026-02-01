Atalanta, Carnesecchi: "Momento migliore della carriera? No. Un abbraccio Nico Paz"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il vero e proprio MVP di Como-Atalanta Marco Carnesecchi ha così commentato la partita pareggiata al Sinigaglia grazie alla sua super prestazione: "Questi momenti sei felice come un bambino. Mi sono buttato a caso come quando con la Cremonese loro sono andati in Serie A e non sono riuscito a prenderla. Mando un abbraccio a Nico Paz, che è un grande giocatore. Siamo felici, cerchiamo di recuperare punti in classifica. Momento migliore in carriera? Sono giovane, penso non ci sia mai".
