Il Como manca lo stacco sull'Atalanta, a breve Fabregas in conferenza
17.23 - Il Como si butta via, Nico Paz manca il rigore che avrebbe regalato tre punti d'oro ai danni dell'Atalanta rimasta in 10 contro 11: finisce 0-0 al Sinigaglia. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, in conferenza stampa.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
