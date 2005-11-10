23.20 - Arcobaleno di Luis Milla, tanta garra in mezzo al campo e una resistenza opposta nel finale convulso dell'AEK Atene hanno permesso al Como di vincere 1-0. Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, a breve parlerà in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

23.46 - Inizia la conferenza stampa.

Si aspettava di ritrovarsi a questo punto in classifica con 12 punti?

"Ovviamente non mi aspettavo niente. Volevo solamente vedere come la squadra avrebbe reagito nella competizione più forte d'Europa. Poi siamo tutti motivati per la Champions e tre giorni dopo dimostrare quanto siamo forti. In questo momento se mi dici che a inizio stagione vinciamo 8 partite su 9 con 6-7 giocatori infortunati, con tanti altri fuori ruolo e che hai perso solo contro l'Inter ti avrei detto che sarebbe stato molto complicato. Penso che abbiamo meritato di vincere, abbiamo avuto tante opportunità, anche sbagliando un rigore. La competitività però nei 10-15 minuti alla fine, dove devi portare la vittoria a casa, con 4-5 cambiamenti e noi avevamo solo difensori. Sono molto felice. Non mi sono sentito inferiore a livello mentale in queste 5 partite".

TMW - L'ultimo club italiano capace di vincere le sue prime 3 gare interne di fila nella storia del torneo (Coppa dei Campioni inclusa) fu la Sampdoria (4 nella stagione 1991-92). E il Como ora...

"Sappiamo che è un progetto speciale. Sono il primo che celebra 5 minuti e poi andiamo alla prossima. Se torniamo a tre anni fa, è vero, siamo cresciuti velocemente. Dobbiamo godercela almeno un attimo. Viviamo in un mondo che se perdi con il Frosinone ti ammazzano. Bisogna capire quello che sta succedendo, con umiltà e la voglia di lavorare. Si sta facendo una cosa diversa e speciale. All'esterno sembra una normalità. Quando sono arrivato quattro anni e mezzo fa, io ad allenare tre anni fa. Lo valorizziamo, piano piano, per ritrovare le forze. Voi scriverete che siamo meglio della Juventus, ma è la squadra più storica d'Italia. Noi dobbiamo trovare la forza per fare la partita perfetta un'altra volta".

Un'altra vittoria di misura, la prima in Champions però stavolta.

"Contro il Milan e l'Inter ricordo 60-70 minuti grandi partite. Ho detto ai ragazzi di portare la sensazione di vincere e vincere a casa. Per il Como non è normale fare 8 vittorie su 9. Porta a casa questo fuoco, con una felicità assoluta. Bisogna valorizzarlo. Vincere è molto difficile nel calcio di oggi, si vede ogni weekend. Sono contento, anche della squadra come sta combattendo. Vediamo come si sviluppa la stagione per noi. Spero di poter recuperare dei giocatori".

Decide lei e in base a cosa tra Sanchez e Butez in porta?

"Sì, lo decido io se il presidente Suwarso non mi chiede un'altra cosa. Sono due portieri diversi, ma proviamo a trovare decisioni corrette. Sono due grandi portieri, ti possono dare tantissimo durante la stagione. Oggi mi aspettavo una, due o tre occasioni dell'AEK e ci sono state soluzioni per fermarli. Ho preso soluzioni giuste e vado a casa contento. Chalobah? L'altro giorno ho sentito Kempf e Ramon a un livello altissimo, per questo ho dato più tempo a Trevoh di fare più allenamenti. Oggi l'ho sentito bene, sapevo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti".

Che status di allenatore si sente di avere a questo punto in Champions League?

"Non lo so e non mi interessa molto. Non so cosa succederà in carriera, io sono felice di essere qua e di combattere tutti i giorni nel Como, con questo progetto e questa storia. Sono impressionato dai tifosi, come ci aiutano e come sono dietro la squadra. Il mio status di allenatore? La cosa che mi importa di meno. Per me c'è il Como, il Como e il Como. Se si deve sempre ammazzare qualcuno, che sia io. Io faccio questa carriera per passione assoluta. Il mio sogno è allenare il Como, era un'opportunità incredibile. Sono contento che succeda tutto questo, con un direttore giovanissimo come Ludi, con un direttore come Mirwan. Siamo una famiglia e dobbiamo continuare".

Da Cunha comincia a perdere lucidità?

"No. Lucas non avrebbe dovuto giocare sabato con il Cagliari. O gioco io o gioca lui, quindi è successo così. Settantadue ore dopo deve mettersi la fascia da capitano e giocare in Champions League. Lo stiamo mettendo in una posizione dove non è perfettamente lui. Non possiamo giudicare tutto solo per il rigore. L'avesse fatto sarebbe stato MVP. Magari oggi Diao, Jesus Rodriguez e Addai sarebbe stato una festa di divertimento per puntare i terzini o con i cross dentro. Baturina e Douvikas hanno provato a fare il loro, e di Lucas sono contento. È un ragazzo d'oro".

Incide che ci sia una base di giocatori in questo Como. Si migliorano e sentono dentro di loro un sentimento di rivalsa nel vincere partite sporche.

"Ne abbiamo parlato tante volte. Oggi la vita la vediamo che se non vinci sei scarso. Io non la vedo così. Quello che è successo a noi due anni fa, quando andavi a San Siro e facevi una partita incredibile e perdevi. Il processo lo devi sentire. A me ha fatto un male... non dormivo. Ma ti dà la forza di trovare soluzioni e continuare a spingere. So che ti aspettano per mesi, per dire questo e quest'altro. Dobbiamo vivere nel nostro globo per migliorare. Non importa quello che dicono fuori. Ma i ragazzi non si possono giudicare allo stesso modo con i vari Kakà e non solo. Ma questi ragazzi hanno fame, vogliono arrivare al top. Dopo sei mesi c'è una crescita. Jesus Rodriguez? Ha iniziato molto bene e poi ha avuto un calo. Ognuno ha il suo percorso e ognuno deve essere responsabile di capire come andrà. Abbiamo una visione con il presidente e con Ludi, vogliamo diventare una società stabile. La cosa più importante detta dal proprietario: valorizzare i giocatori. Non vincere. Penso che in questo momento stia andando bene, con uno stile di gioco e una cultura. Non possiamo dimenticare chi siamo".

Milla e la fame di chi ha 32 anni e vive la sua prima Champions?

"Questo mi dà più gioia di tutto. Vogliamo gente giovane e che vogliono fare sempre di più, poi c'è Milla. A 32 anni ha la gioia di tutti questi ragazzi giovani in un tempo diverso della sua carriera. Era felicissimo, non ha vinto 5 Champions e si vede dagli occhi quanto era contento. Questo mi fa godere. Un leader vero, molto importante".

00.09 - Finisce la conferenza stampa.