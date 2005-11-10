Dopo due settimane di pausa riparte la Serie A. Tutto pronto al Sinigaglia dove alle 15:00 va in scena la sfida tra il Como e il Cagliari, match valido per la dodicesima giornata. Cesc Fabregas stravolge tutto; fuori Nico Paz, al suo posto gioca Da Cunha, con Liberali a destra e Baturina a sinistra. Ricci in mediana al fianco di Milla, dietro ci sono Kaiki a sinistra, e non Valle, mentre al centro confermati Ramon e Kempf nonostante il ritorno tra i convocati di Chalobah. Dall'altra parte Pisacane conferma Grandu, con il tridente formato da Maldini, Mendy e Fazzini

Como-Cagliari, le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Liberali, Da Cunha, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Valle, Dossena, Goldaniga, Smolcic, Chalobah, Perrone, Caqueret, Nico Paz, Lahdo, Papaccioli, Fustini.

Allenatore: Cesc Fabregas.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola, Obert; Adopo, Romano, Grandu; Maldini, Mendy, Fazzini.

A disposizione: Sherri, Radunovic, Idrissi, Rodriguez, Sugawara, Aurelio, Gagliardini, Massolin, Sulev, Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Ciervo, Fadera, Sugamele.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Bindoni / Gentile

IV Uomo: Zufferli

VAR: Meraviglia

A-VAR: Marini